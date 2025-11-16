「オートレースメモリアル・Ｇ２」（１６日、川口）

永井大介（４８）＝川口・２５期＝が６周バックで抜け出し、大会初制覇を飾った。Ｇ２は１５回目、グレードレースは５６回目の制覇。優勝は今年２回目で通算１１２回目。２連覇を目指した青山周平（伊勢崎）が２車身差で２着、３着には篠原睦（飯塚）が入った。

久々に強い永井が帰ってきた。絶好の３枠から全盛時の永井らしい力強い内容で、２０２３年２月のＧ１・グランプリレース（川口）以来、２年９カ月ぶりにグレードレース制覇を飾った、

レースは０ハンで１枠の祐定響（山陽）が逃げ、佐藤摩弥（川口）と永井が２、３番手。永井が５周１角で佐藤摩を差して２番手に上がり、粘る祐定を６周バックでかわして抜け出した。青山が猛追したが２車身届かなかった。

「いや〜、ファンの方がすごい拍手をくれてうれしかったです。準決までＳが浮いていたので、クラッチの部品を交換。それが良かった。青山が来ていたので抜かれちゃうと思ったけど、何とか…」とニッコリ。

次走は２０日から飯塚で開催されるＧ１・開設記念レースに出場予定。篠原、佐藤摩、鈴木圭、有吉辰也（飯塚）らを相手にグレードレース連覇を目指す。