「大成功」片桐仁、妻の50歳誕生日を祝福！ 家族ショットに反響「楽しい家族」「とってもすてき」
俳優の片桐仁さんは11月14日、自身のInstagramを更新。妻の誕生日会の様子を公開しました。
【写真】片桐仁、妻の50歳誕生日を祝福！
この投稿にファンからは、「奥さまお誕生日おめでとう御座います」「こんな楽しい家族の愛情あふれるお誕生会みたことないです」「とってもすてき」「みんながしあわせで大成功」「家族仲良しっていいですね」「いつまでもお元気で、仲良く！」「奥さまめっちゃめっちゃかわいいです」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】片桐仁、妻の50歳誕生日を祝福！
「奥さまめっちゃめっちゃかわいいです」片桐さんは「昨日11/13は、妻友紀の50歳のお誕生日会を開催しました！おめでとう！そしてありがとう」とつづり、8枚の写真を投稿。1枚目では、妻と息子たちとの家族ショットを披露しました。仲の良さが伝わるほほ笑ましいショットです。片桐さんと息子たちは妻の顔がプリントされたTシャツを着用し、楽しそうな様子が伝わってきます。
「すっかり片桐家の一員になってますね」片桐さんは10月14日の投稿で、「夏休みだけ預かる予定だったアヒル まだいる……」とつづり、息子とアヒルのツーショットを公開。コメントでは、「すっかり片桐家の一員になってますね」「雰囲気が良いなぁー」「男前過ぎるやろ…雰囲気あり過ぎ…」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)