11月16日、京都競馬場で行われた12R・ドンカスターカップ（3歳上3勝クラス・ハンデ・芝1800m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ガイアメンテ（牡4・栗東・須貝尚介）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にアウフヘーベン（牝5・栗東・高橋亮）、3着に2番人気のセブンマジシャン（牡5・栗東・高野友和）が入った。勝ちタイムは1:45.6（良）。

今年の119勝目とリーディングへ向けて勝ち星を積む

C.ルメール騎乗の1番人気、ガイアメンテが人気に応えた。道中は中団やや前目の位置からスムーズな運びで、外を回って徐々に押し上げていくと、直線では馬場の真ん中から力強く差し切った。同騎手はこの勝利で今年の119勝目。エリザベス女王杯を勝利した戸崎圭太騎手と熾烈なリーディング争いを演じている。

ガイアメンテ 15戦4勝

（牡4・栗東・須貝尚介）

父：ドゥラメンテ

母：ミュージカルロマンス

母父：Concorde’s Tune

馬主：サンデーレーシング

生産者：ノーザンファーム