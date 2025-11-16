元モー娘。小川麻琴、留学開始を報告「初日からただただ最高」
【モデルプレス＝2025/11/16】元モーニング娘。でタレントの小川麻琴が16日、自身のInstagramを更新。留学生活を開始することを報告した。
【写真】38歳の元モー娘。留学先での最新ショット
小川は「昨日、無事に留学先の国へ到着しましたぁ」とし、海辺で撮影した写真を公開。「めちゃくちゃ天気もよく初日からただただ最高ー」と明かし、「またちょこちょこ様子も載せていきますね」と具体的な場所は明らかにしていないが今後も留学生活について発信していくことを伝えた。
この投稿にファンからは「応援してます！」「どこの国だろう？」「楽しんでください！」「素敵な留学生活になりますように」と反響が寄せられている。
なお、小川は同月5日に個人YouTubeチャンネル開設を報告。「秋に海外の方に留学を考えていまして」と報告し、YouTubeにvlogを投稿していくことを予告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳の元モー娘。留学先での最新ショット
◆小川麻琴、留学生活開始へ
小川は「昨日、無事に留学先の国へ到着しましたぁ」とし、海辺で撮影した写真を公開。「めちゃくちゃ天気もよく初日からただただ最高ー」と明かし、「またちょこちょこ様子も載せていきますね」と具体的な場所は明らかにしていないが今後も留学生活について発信していくことを伝えた。
◆小川麻琴、留学開始報告に反響
この投稿にファンからは「応援してます！」「どこの国だろう？」「楽しんでください！」「素敵な留学生活になりますように」と反響が寄せられている。
なお、小川は同月5日に個人YouTubeチャンネル開設を報告。「秋に海外の方に留学を考えていまして」と報告し、YouTubeにvlogを投稿していくことを予告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】