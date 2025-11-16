広瀬すず、RADWIMPS・野田洋次郎と「付き合ってる」と思っている俳優
女優の広瀬すず（27歳）が、11月15日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。RADWIMPS・野田洋次郎と「付き合ってる」と思っている俳優について語った。
RADWIMPSの新曲「筆舌」のMVに広瀬すずが出演した関係で、RADWIMPS・野田洋次郎が番組のゲストとして登場。広瀬はもともと高校生のときに、「五月の蠅」という楽曲で野田のことを知っており、その後、野田と親交のあるリリー・フランキーを介して会ったと話す。
広瀬は野田に「（リリーさんと）仲いいもんね。2人、付き合ってるもんね、たぶん。私の予想はね」と言うと、野田も「ま、みなまで言わないけど、まあ、でもそうすね。愛する人ですからね」と返し、広瀬は「ちょっと香ばしい香りするよね」と笑う。
また、野田によると、去年リリー・フランキーと大根仁と野田の3人で誕生日を祝っていたが、余生の話をするなど暗い話題をしている中で、広瀬をサプライズで呼んだため、「リリーさん、本当、すずのこと大好きで」「すずが来て、そっからのリリーさんのはしゃぎようはね、本当にありがたかった。本当来てくれなかったらとんでもない誕生日で終ってた」と語った。
