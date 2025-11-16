広瀬すず、RADWIMPS・野田洋次郎と“出会って2時間”で「洋次郎」呼び
ロックバンド・RADWIMPSの野田洋次郎（40歳）が、11月15日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。広瀬すずが出会って2時間で「洋次郎」と呼んできたことに「すごいな、やっぱ、女優さんの貫禄って」と語った。
RADWIMPSの新曲「筆舌」のMVに広瀬すずが出演した関係で、RADWIMPS・野田洋次郎が番組のゲストとして登場。野田が今年デビュー20周年で、バンドを結成して25周年だと話すと、広瀬は「私が2歳の時からRADWIMPSやってたの？ すご！！」と驚き、野田も「敬まいたまえよ」と返す。
広瀬は「申し訳ない。本当に。それで言うと本当申し訳ない。心当たりがありすぎて、それに関しては本当申し訳ない」と笑う。
野田は「会って、2時間後には『洋次郎』って呼んでたからね。俺のこと。すごいな、やっぱ女優さんの貫禄って」と話すと、広瀬は「本当に申し訳ないね。リリー（・フランキー）さんていう、なんかもう柔らかいクッションが間に挟まってるっていうことに対しての信頼感がえげつなくて。本当に申し訳ない」と、野田と共通の友人であるリリー・フランキーの友人だからすぐに距離を詰められたと語った。
