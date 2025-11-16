»×¤ï¤ºÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¡©¤ª¥Ð¥«·Ï½÷»Ò¤Î°¦¤¹¤Ù¤È¯¸À£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¡Ö½÷»Ò¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ïº¬¶¯¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢ÃË¿´¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë¡Ö¤ª¥Ð¥«È¯¸À¡×¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö»×¤ï¤ºÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¡©¤ª¥Ð¥«·Ï½÷»Ò¤Î°¦¤¹¤Ù¤È¯¸À¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¿Í¤¬µÛ¤¦¥¿¥Ð¥³¤ÎÌÃÊÁ¤ò¸«¤Æ¡Ö¥á¥ó¥½¡¼¥ì¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Í¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ï²ÆìÊÛ¤Î¡Ø¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡Ù¤À¤è¤È¶µ¤¨¤¿¤¢¤È¤Ç¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤¯¤ë¤Ê¤¤¤µ¡¼¡Ù¤È¤Ê¤°¤µ¤á¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥®¥ã¥°Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¤Ï¤é¤ó¤À¡Ö¤ª¥Ð¥«È¯¸À¡×¤Ç³Ú¤·¤¤¥à¡¼¥É¤òºî¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥¿¥Ð¥³¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤âÃËÀ¥¦¥±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡ÛÂçÆþÂÞ¤ò¸«¤Æ¡ÖÂç¿Í¤À¤±¤¬¤â¤é¤¨¤ëÂÞ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×
¡Ö±óÌÜ¤Ç¤Ï¡ØÂç¿ÍÂÞ¡Ù¤ÈÆÉ¤á¤ë¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ø»Ò¤É¤âÂÞ¡Ù¤È¤«¤Ê¤¤¤·¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»×¤¤¹þ¤ß¤Ë¤è¤ëÆÉ¤ß´Ö°ã¤¤¤â¤ªÃãÌÜ¤Ê¥ß¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°¦¤¹¤Ù¤¡Ö¤ª¥Ð¥«¥¥ã¥é¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤¬ÄêÃå¤¹¤ì¤Ð¡¢°ÕÃæ¤Î¿Í¤Ë¤âËå¤Î¤è¤¦¤Ë¹½¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡ÛÎÎ¼ý½ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö¡Ø¾å¡Ù¤Ã¤ÆÉÄ»ú¤Î¿Í¡¢Â¿¤¤¤ó¤À¤Í¡×
¡Ö¤Þ¤À³ØÀ¸¤À¤«¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¤È¡¢¿Æ¿´¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼Ò²ñ·Ð¸³¤Î¾¯¤Ê¤µ¤æ¤¨¤Î¡Ö¤ª¥Ð¥«È¯¸À¡×¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£´ª°ã¤¤¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¡ÖÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡ÛµÞ¤Ë¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤½¤Ä¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡Ø²¿Â´¡Ù¤Ã¤Æ»úÌÌ¤Ç³Ð¤¨¤¿¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê´é¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ç»×¤ï¤º¿á¤½Ð¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢´Á»ú¤ÎÆÉ¤ß´Ö°ã¤¤¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¡×¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Î°ì¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÇØ¿¤Ó¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¤¦¤µ¤¬¡¢ÃËÀ¤ò¥Ï¥é¥Ï¥é¤µ¤»¤ÆÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡ÛÌ¾¸Å²°Ì¾Êª¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ö±·¤Î¤Ò¤Þ¤Ä¤Ö¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡Ö¤½¤ÎÅ·Á³¥È¡¼¥¯¤¬¡¢¤à¤·¤í¤³¤Ã¤Á¤Î¤¤¤¤¤Ò¤Þ¤Ä¤Ö¤·¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÝ¤¡Ê¤Ò¤Ä¡Ë¡×¤Ë¡Ö¤Þ¤Ö¤¹¡×¤ÈÍýµÍ¤á¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤µ¤¬¡¢¹¥°ÕÅª¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ª¤ª¤é¤«¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¡¢¼þ°Ï¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¤ò»Øº¹¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Î¤ä¤ê¤ÃÊü¤·¤À¤Ã¤±¡©¡×
¡Ö¼ã´³¥¨¥í¤¤È¯¸À¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Þ¤¿¤¤¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¦¤í³Ð¤¨¤Ë¤è¤ë¸À¤¤´Ö°ã¤¤¤¬ÃËÀ¤ò¥¥å¥ó¤È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¤ä¤ê¤ÃÊü¤·¡×¤Ê¤É¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢ÃËÀ¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ä¤«¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¥Õ¥é¥¤¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ï¥³¥¤¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡©¡×
¡Ö¥Ô¥å¥¢¤ÊÉ½¾ð¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤¿¤·¡¢¡ØÇö¤¤¡Ù¡ØÇ»¤¤¡Ù¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¼«Ê¬¤â¤Û¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¾ï¿Í¤Ë¤Ï»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤»Â¿·¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÃË¿´¤òËÝÏ®¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·Å·Á³¥Ü¥±¤òÁõ¤Ã¤¿¡ÖÍÜ¿£¡×È¯¸À¤Ï¡¢¤ï¤«¤ë¿Í¤Ë¤Ï¸«È´¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¶Å¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û³¤¿åÍá¤ËÍè¤Æ¡ÖÃÏµå¤Ï´Ý¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç³¤¤Î¿å¤ÏÍî¤Á¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¡Öµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Îµ¿Ìä¤Ï¾®³ØÀ¸¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë¤À¤í¡Ä¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤ËÌµ¹¤¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤â¡¢»þ¤Ë¥¥å¡¼¥È¤µ¤Î±é½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¥´¥ß¤òÊ¬ÊÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¶õ¤ÉÓ¤Ã¤ÆÇ³¤¨¤ë¤Ã¤±¡©¡×
¡Ö¶õ¤ÉÓ¤ÏÇ³¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¶¤Î¿´¤¬Ë¨¤¨¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°ìÈÌ¾ï¼±¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤½÷»Ò¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î¡Ö¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËÜÇ½¤òÂç¤¤¤Ë»É·ã¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÇ³¤¨¤Ê¤¤¤è¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢Âç¤²¤µ¤Ë¶Ã¤¯¤È¤È¤â¤Ë¤ªÎé¤ò¸À¤¦¤Î¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤ª¥Ð¥«È¯¸À¡×¤Ï¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö·×»»¹â¤¤½÷»Ò¡×¤Ë¤Ï·«¤ê½Ð¤»¤Ê¤¤Å·Á³È¯¸À¤Ç¡¢ÃË¿´¤òÂç¤¤¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÀÐ¸¶¤¿¤¤Ó¡Ë
