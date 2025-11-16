ÇµÌÚºä46¡¦°æ¾åÏÂ¡¢Æ±´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬À¨¤¹¤®¤Æ¡Ä¼«¿È¤Ï¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î5´üÀ¸¡¦°æ¾åÏÂ¡Ê20¡Ë¤¬13Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Î3ÂåÌÜ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡13ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¡Ö½¬¤¤»ö¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°æ¾å¤Ï¡Ö5¡¢6ºÐ¤Î»þ¤«¤é¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Îº¢¤Þ¤Ç¡£10Ç¯¤°¤é¤¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ö¼Â¤ÏÆ±´ü¤ËÀ¨¤¤¥Ð¥ì¥¨¤Î»Ò¡Ê²¬ËÜÉ±Æà¡Ë¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¡È¥í¥·¥¢¡ÊÎ±³Ø¤Ë¡Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸¬¤½¤ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤â¼Â¤Ï6Ç¯¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢Æ±´ü¤ËÀ¨¤¯¥Ô¥¢¥Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¤¬¤¤¤Æ¡×¡Ö²è½Î¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±´ü¤ËÅìµþéºÂç¤Î»Ò¡ÊÃÓÅÄ±Í¼Ó¡Ë¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¤À¤«¤éÆÃµ»¡¦¼ñÌ£¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÊüÁ÷¸å¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö°æ¾åÏÂ¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ï¡¢Á´¤Æ¤ÎÊª»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ²Ä¤â¤Ê¤¯ÉÔ²Ä¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é20Ç¯¤Û¤ÉÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ä¡Ä¤Ç¤â¤Í¡£¤¤Ã¤È¡¢¤Û¤ó¤È¤Ï¤Í¡¢¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤ä¤Ä¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤À¤«¤é¡¢°æ¾åÏÂ¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ò¡¢·¡¤ê¤Ë·¡¤ê¤Ë·¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ»ä¼«¿È¤â¡¢¼«¤é¿Ê¤ó¤Ç·¡¤ê¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£