◇ONE173（2025年11月16日 東京・有明アリーナ）

アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）が16日に「ONE173」を有明アリーナで開催。ONE初参戦となった元K―1スーパーライト級王者の安保瑠輝也（MFL team CLUB es）が初代K―1スーパー・ウエルター級王者のマラット・グレゴリアン（アルメニア）と対戦したが判定で敗れた。計量オーバーというアクシデントもあって、目標に掲げた野杁正明へのリベンジが遠のいた。

ONE初陣はほろ苦いものとなった。1Rから圧力をかけてくるグレゴリアンに対して、安保は多才な蹴りで対応。そしてここ数年学んできたボクシングテクニックも見せた。2Rも変わらず圧力をかけるグレゴリアン。1Rよりも距離が縮まって、近距離の攻撃を被弾。ボディーブローそしてローキックで足が流れる場面もあった。3Rもグレゴリアンの圧力を止められず、ボディーブローのコンボに動きが止まる場面もある中で試合終了。判定0ー3で敗れた。唖然の表情を見せてケージを降りた。

安保は日本のトッブストライカー。K-1時代には数々の強豪を打ち破る活躍を見せ、19年6月にゲーオ・ウィラサクレックとの激闘を制してK-1 WORLD GPスーパーライト級王座を獲得。同年12月にはゲーオとの再戦で初防衛に成功。現在、ONEキックボクシング世界フェザー級断定王者として活躍する野杁正明とは21年9月に対戦しKO負けしている。23年にKー1との契約解除を発表するとRIZINなどの他団体で活躍。中でも24年7月の「超RIZIN.3」ではマニー・パッキャオとのエキシビションで、パッキャオをぐらつかせる圧倒的なパフォーマンスを披露し、多くの話題を集めた。

待望のONE参戦。一度敗れている野杁へのリベンジを目標に捧げた。「屈辱を晴らすために来た。そのために俺に前に立ちはだかるものすべてをぶっ倒すつもりでいる」と意気込んだ。

初戦から初代K―1スーパー・ウエルター級王者グレゴリアンと激突。「グレゴリアンに思うことは、“地獄を見せる”とか言ってますけど、僕から言わせてもらうとタイトルマッチのチャンスを2回もらって、モノに出来てない時点で正直に眼中にない」と、見据えるは野杁へのリベンジのみだと宣言していた。

「この階級で誰が1番なのか、この試合で証明しようと思ってます。俺がONEに来たからには史上最高に盛り上げて、いろんな経験を経て強くなった俺がONEフェザー級“真”の王者になる」と自信の言葉を並べていた。

しかし前日計量のハイドレーションテスト失敗した。そして体重も181グラムオーバーでクリア出来ずまさかの計量失敗。グレゴリアン陣営と協議の結果、ファイトマネーから30%支払う形で試合を成立したものの、ONE初戦で黒星を喫した。そして野杁へのリベンジが遠のいた。