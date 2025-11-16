¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¹ñ»º¼Ö¡¦³°¼Ö20Áª¡¡¥ì¥È¥í¡¿¤«¤ï¤¤¤¤¡¿¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä3¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¸·Áª¡ª
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¹ñ»º¼Ö¡¦³°¼Ö20¼Ö¼ï¤ò¤´¾Ò²ð¡£¡Ö¥ì¥È¥í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Î3¤Ä¤ÎÊ¬Îà¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¼Ö¼ï¤ò¸·Áª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¼Ö¡×¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¼Ö¡©
¢¨¼Ö¼ï¾ðÊó¤Ï2025Ç¯10·î22Æü»þÅÀ¤Î¥¬¥ê¥Ð¡¼¡Ö¼Ö¥«¥¿¥í¥°¡×¤è¤ê°úÍÑ
¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¼Ö¡×¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¼Ö¡©
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶³Ð¤ä¹¥¤ß¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê°Û¤Ê¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¼Ö¤ÎÌÀ³Î¤ÊÄêµÁ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²¿¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤È¸À¤¦¤«¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤ÎÀìÌç²È¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤ò¡Ö¥ì¥È¥í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Î3¤Ä¤ÎÊ¬Îà¤ËÊ¬¤±¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦¼Ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸«¤ë¤È¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Áª¤Ö´ð½à¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡£¤½¤³¤Ç¡¢°Ê²¼¤Ë¼Ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Á´ÂÎ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¡§´Ý¤¤¤Û¤É°¦¤é¤·¤¤°õ¾Ý
¡¦¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¡§Ç»Ã¸¤äÌÀ°Å¡¢±ð¤ÎÍÌµ¤Ç°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¡¦¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡§´Ý¤¤¤È¥ì¥È¥í¡¢ºÙ¤¤¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤°õ¾Ý
¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¡§Âç¤¤¤¤ÈÇ÷ÎÏ¤¢¤ë°õ¾Ý
¡¦¥Û¥¤¡¼¥ë¡§ÀÚºï²Ã¹©¤À¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý
´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁ´ÂÎ¤Î·Á¾õ¤È¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¼Ö¤Î´é¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥È¤ä¥°¥ê¥ë¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥ì¥È¥í¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¼Ö¡Ê6¼Ö¼ï¡Ë
¥ì¥È¥í¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¼Ö¤È¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î6¼Ö¼ï¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Î¼Ö¤ÏºÙÌÜ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ç¥ì¥È¥í´¶¤ÎÇö¤¤¼Ö¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢À¸»º½ªÎ»¼Ö¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¡Ê1¡Ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥¥ã¥¹¥È¡×
¡¦¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¡§·Ú¼«Æ°¼Ö
¡¦¿·¼Ö»þ²Á³Ê¡§-¡ÊÀ¸»º½ªÎ»¡Ë
¡¦Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¡§25.9Ëü±ß¡Á129.8Ëü±ß
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1600mm
¥¥ã¥¹¥È¤Ï2023Ç¯6·î¤ËÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤·¤¿¼Ö¤Ç¤¹¡£3¼ïÎà¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¾å¼Á¤ÊÅÔ²ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄÉµæ¤·¤¿¡Ö¥¥ã¥¹¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ï¥ì¥È¥í¤Ã¤Ý¤µ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤¯´Ý¤¤¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ËÂ¸ºß´¶¤¢¤ë¥á¥Ã¥·¥å¥°¥ê¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢ÀÖ¤äÎÐ¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê2¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£100Ëü±ß¼å¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¥â¥Ç¥ë¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¦¡Ê2¡Ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥ß¥é¥È¥³¥Ã¥È¡×
¡¦¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¡§·Ú¼«Æ°¼Ö
¡¦¿·¼Ö»þ²Á³Ê¡§-¡ÊÀ¸»º½ªÎ»¡Ë
¡¦Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¡§44.8Ëü±ß¡Á101.2Ëü±ß
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1530mm
¥ß¥é¥È¥³¥Ã¥È¤Ï¡¢2018Ç¯¡Á2023Ç¯12·î¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³ÑÄ¥¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¤Ë´ÝÌÜ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¢¤¯¤¹¤ß·Ï¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ê¤É¡¢°¥½¥Éº¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¿§¹ç¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¿·¼Ö»þ²Á³Ê¤¬°Â¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ãæ¸Å¤Ç¤â¹âÇ¯¼°¤Ç°Â²Á¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬Â¿¤¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¡ÖG SA·¡×¤Ï¡¢½¼¼Â¤·¤¿°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î²÷Å¬ÁõÈ÷¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¡Ê3¡ËÆü»º¡Ö¥Þ¡¼¥Á¡×
¡¦¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¡§¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼
¡¦¿·¼Ö»þ²Á³Ê¡§-¡ÊÀ¸»º½ªÎ»¡Ë
¡¦Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¡§5Ëü±ß¡Á229.9Ëü±ß
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹3825mm¡ßÁ´Éý1665mm¡ßÁ´¹â1515mm
¥Þ¡¼¥Á¤Ï2022Ç¯8·î¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Ç¤¹¡£°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¥Ü¥ì¥í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¥ì¥È¥í´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤È¡¢´Ý¤¯¤ÆÂç¤¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¥Ü¥ì¥í¤Ï2018Ç¯¤ËÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ãæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤Ç¤âÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï10Ç¯Íî¤ÁÁ°¸å¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±¼ÖÎ¾²Á³Ê¤Ï°Â¤¯¡¢»ÙÊ§Áí³Û50¡Á80Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¡Ê4¡Ë¥ß¥Ä¥ª¥«¡Ö¥Ó¥å¡¼¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×
¡¦¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¡§¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼
¡¦¿·¼Ö»þ²Á³Ê¡§345.4Ëü±ß¡Á497Ëü±ß
¡¦Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¡§322.5Ëü±ß¡Á513.5Ëü±ß
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹4090mm¡ßÁ´Éý1695mm¡ßÁ´¹â1495mm
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Í£°ì¸½ºß¤â¿·¼ÖÈÎÇä¤¬¤¢¤ë¥Ó¥å¡¼¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥ß¥Ä¥ª¥«¡Ê¸÷²¬¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤³¤½¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¼Ö¼ï¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢°ìÂæ¤º¤Ä¿¦¿Í¤¬¼êºî¶È¤ÇÀ½Â¤¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ó¥å¡¼¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ïµì¼Ö¤Ã¤Ý¤µ¤¬È´·²¤Ç¡¢¤«¤Ä¡¢°ÂÁ´À¤äÀè¿ÊÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤¬15¿§Å¸³«¤ÈËÉÙ¤Ç¤¹¡£
¢¦¡Ê5¡Ë¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡Ö¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¡×
¡¦¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¡§¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯
¡¦¿·¼Ö»þ²Á³Ê¡§-¡ÊÀ¸»º½ªÎ»¡Ë
¡¦Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¡§33.8Ëü±ß¡Á379.9Ëü±ß
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹4285mm¡ßÁ´Éý1815mm¡ßÁ´¹â1495mm
¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¼Ö¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï2019Ç¯¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡Ê¥¿¥¤¥ä¤ÎÅ¥½ü¤±ÉôÊ¬¡Ë¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÈÂç¤¤Ê´ÝÌÜ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¥ì¥È¥í´¶¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä½ªÎ»¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë6Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢Ãæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤Ç¤âÎ®ÄÌÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì¤¤À¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¼Ö¼ï¤Ç¤¹¡£
¢¦¡Ê6¡ËMINI¡Ö¥ß¥Ë ¥¯¥é¥Ö¥Þ¥ó¡×
¡¦¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¡§¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯
¡¦¿·¼Ö»þ²Á³Ê¡§-¡ÊÀ¸»º½ªÎ»¡Ë
¡¦Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¡§7.9Ëü±ß¡Á1200Ëü±ß¡ÊMINIÁ´ÂÎ¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹4275mm¡ßÁ´Éý1800mm¡ßÁ´¹â1470mm
¥¯¥é¥Ö¥Þ¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼Ö¤Ç¤¹¡£Á°¤«¤é¸«¤¿°õ¾Ý¤Ï¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤ÎMINI¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²£¤«¤é¸«¤ë¤ÈMINI 5door¤è¤êÁ´Ä¹¤¬Ä¹¤¯¡¢¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£Á´Ä¹¤¬Ä¹¤¤¤«¤é¤³¤½²Ù¼¼¤â¹¤¯¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥Ö¥Þ¥ó¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤¬´Ñ²»³«¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£´Ñ²»³«¤¥¿¥¤¥×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ÄÀ¤â¥¯¥é¥Ö¥Þ¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
²Ä°¦¤¯¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¼Ö¡Ê7¼Ö¼ï¡Ë
²Ä°¦¤¯¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¼Ö¤È¤·¤Æº£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î7¼Ö¼ï¤Ç¤¹¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¸·Áª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦¡Ê1¡Ë¥¹¥º¥¡Ö¥é¥Ñ¥ó¡×
¡¦¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¡§·Ú¼«Æ°¼Ö
¡¦¿·¼Ö»þ²Á³Ê¡§151.5Ëü±ß¡Á181.8Ëü±ß
¡¦Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¡§107.8Ëü±ß¡Á181.8Ëü±ß
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1525mm
¥é¥Ñ¥ó¤Ï¥»¥À¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¡¢Æâ³°Áõ¤È¤â¤ËÈó¾ï¤Ë°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£2025Ç¯10·î¸½ºß¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê°õ¾Ý¤ÎÉ¸½à¼Ö¤È¾¯¤·Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡ÖLC¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÏÃ¸¤¤¿§¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆÉ¸½à¼Ö¡¦LC¤È¤â¤Ë11¿§Å¸³«¡£´Ý¤¤¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆâÁõ¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤á¤Î¿§¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¢¤ë¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£·ÑÂ³Åª¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¼Ö¤Ç¡¢Ãæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤Ç¤ÎÎ®ÄÌÂæ¿ô¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¦¡Ê2¡Ë¥¹¥º¥¡Ö¥Ï¥¹¥é¡¼¡×
¡¦¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¡§·Ú¼«Æ°¼Ö
¡¦¿·¼Ö»þ²Á³Ê¡§151.8Ëü±ß¡Á197.2Ëü±ß
¡¦Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¡§9.9Ëü±ß¡Á217.2Ëü±ß
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1680mm
¥«¥Ã¥³²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÏ·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥Ï¥¹¥é¡¼¡£¤³¤Á¤é¤âÂç¤¤Ê´ÝÌÜ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÎÁªÂò»è¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£¥é¥Ñ¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÁ´¹â¤¬¹â¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°Ï©ÁöÇËÀ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂÍÑÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¹¥é¡¼¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¼Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¹¥¤ß¡×¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆâÁõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤Î¼Ö¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÂæ¤Ç¤¹¡£Ãæ¸Å¤Ç°Â²Á¤Ê½éÂå¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¦¡Ê3¡Ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥à¡¼¥ô¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡×
¡¦¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¡§·Ú¼«Æ°¼Ö
¡¦¿·¼Ö»þ²Á³Ê¡§157.3Ëü±ß¡Á200.8Ëü±ß
¡¦Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¡§15Ëü±ß¡Á220.8Ëü±ß
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1655mm
¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥à¡¼¥ô¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡£Å¬ÅÙ¤Ê¹â¤µ¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òÈ÷¤¨¡¢ÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£2¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤Ç°¦¤é¤·¤¤¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¡×¤È¡¢Ã±¿§¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤Î¡Ö¥»¥ª¥ê¡¼¡×¤Î2¥¿¥¤¥×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Î¥à¡¼¥ô¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢Ãæ´Ö¥°¥ì¡¼¥É°Ê¾å¤Ë¤Ï¥Ò¡¼¥È¥·¡¼¥¿¡¼¤äÊÝ²¹µ¡Ç½¤Î¤¢¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÊØÍøµ¡Ç½¤¬Â¿¤¯È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¼«ÂÎ¤Ï½éÂå¤«¤é¥¡¼¥×¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Á³Ê½Å»ë¤Î¾ì¹ç¤ÏÃæ¸Å¤Ç½éÂå¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¦¡Ê4¡Ë¥Û¥ó¥À¡ÖHonda e¡×
¡¦¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¡§¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼
¡¦¿·¼Ö»þ²Á³Ê¡§-¡ÊÀ¸»º½ªÎ»¡Ë
¡¦Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¡§225Ëü±ß¡Á498.8Ëü±ß
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹3895mm¡ßÁ´Éý1750mm¡ßÁ´¹â1510mm
Honda e¤Ï2020Ç¯10·î¡Á2024Ç¯7·î¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Û¥ó¥À¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¹¡£°ì½¼ÅÅ¹ÒÂ³µ÷Î¥¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¤Ï259km¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃ»¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ÎÈÏ°Ï¤Ê¤éËØ¤Éº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Honda e¤Ï¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤òÅëºÜ¤»¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥«¥á¥é¤òºÎÍÑ¡£ÆâÁõ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤Ë5Ëç¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÇÀè¿ÊÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢¦¡Ê5¡Ë¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡Ö500¡×
¡¦¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¡§¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼
¡¦¿·¼Ö»þ²Á³Ê¡§309Ëü±ß¡Á315Ëü±ß
¡¦Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¡§12.9Ëü±ß¡Á348Ëü±ß
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹3570mm¡ßÁ´Éý1625mm¡ßÁ´¹â1515mm
°¦¤é¤·¤¤Í¢Æþ¼Ö¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤Î500¡Ê¥Á¥ó¥¯¥¨¥Á¥§¥ó¥È¡Ë¡£¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ç¤â¤è¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¼Ö¤Ç¡¢´Ý¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤¬²¿¤È¤â°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢500¤Ë¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤äÀÖ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆâÁõ¤â¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÈÆ±¿§¤ò´ðÄ´¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤Î¼ÖÆâ¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ê¤¬¤é4¿Í¾è¤ê¤Ç3¥É¥¢¤ÎÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¦¡Ê6¡Ë¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡Ö¥¢¥Ã¥×¡ª¡×
¡¦¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¡§¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼
¡¦¿·¼Ö»þ²Á³Ê¡§-¡ÊÀ¸»º½ªÎ»¡Ë
¡¦Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¡§12.7Ëü±ß¡Á239Ëü±ß
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹3610mm¡ßÁ´Éý1650mm¡ßÁ´¹â1495mm
¥¢¥Ã¥×¡ª¤Ï2021Ç¯3·î¤ËÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤·¤¿¼Ö¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï500¤È¤È¤â¤Ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò¤Û¤ó¤Î¾¯¤·Âç¤¤¯¤·¤¿ÄøÅÙ¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹â¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤á¤Ç¤¹¡£
500¤¬¤«¤Ê¤ê´Ý¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¡ª¤Ï¤ä¤ä»Í³Ñ·Á¤Ë¶á¤¤¥Ü¥Ç¥£¤Î¼Ö¤Ç¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ï¥Ð¥ó¥Ñ¡¼ÉôÊ¬¤¬Âç¤¤Ê¸ý¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥ê¥¢¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤¬¹õ¿§¤Î2¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â500¤ÈÆ±¤¸¤¯4¿Í¾è¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¦¡Ê7¡Ë¥¸¡¼¥×¡Ö¥ì¥Í¥²¡¼¥É¡×
¡¦¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¡§SUV
¡¦¿·¼Ö»þ²Á³Ê¡§544Ëü±ß¡Á640Ëü±ß
¡¦Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¡§60Ëü±ß¡Á525Ëü±ß
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹4255mm¡ßÁ´Éý1805mm¡ßÁ´¹â1695mm
Ç÷ÎÏ·Ï¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°¦¤é¤·¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ì¥Í¥²¡¼¥É¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤è¤ê°ì²ó¤êÂç¤¤¤ÄøÅÙ¤Ç¡¢±¿Å¾¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤âÈæ³ÓÅª±¿Å¾¤·¤ä¤¹¤¤¼Ö¤Ç¤¹¡£
¤µ¤¹¤¬¥¸¡¼¥×¼Ö¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾®·¿SUV¤Ê¤¬¤é¤â°Ï©ÁöÇËÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜÄÌ¤ê¥¿¥Õ¤ËÁö¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ô³¹ÃÏÁö¹Ô¤Ë¸Â¤é¤º¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¸Å¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Èæ³ÓÅª°Â²Á¤Ê¼ÖÎ¾¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¼Ö¡Ê7¼Ö¼ï¡Ë
¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¼Ö¤È¤·¤Æº£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î7¼Ö¼ï¤Ç¤¹¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Íµ¤¤ÎSUV¤ä¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤«¤é¤â¹â²Á¤¹¤®¤Ê¤¤¼Ö¼ï¤òÃæ¿´¤Ë¸·Áª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦¡Ê1¡Ë¥Û¥ó¥À¡ÖN-ONE¡×
¡¦¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¡§·Ú¼«Æ°¼Ö
¡¦¿·¼Ö»þ²Á³Ê¡§173.5Ëü±ß¡Á217.4Ëü±ß
¡¦Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¡§5Ëü±ß¡Á236Ëü±ß
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1545-1570mm
N-ONE¤Ï1967Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Û¥ó¥À¡ÖN360¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¼Ö¤Ç¡¢¿·¤·¤µ¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¤ò¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÁö¹ÔÀÇ½¤â¹â¤¯¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±¿·¼Ö»þ²Á³Ê¤ÏÂ¾¤Î¥í¡¼¥ë¡¼¥Õ·Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆâÁõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÚÌÜÄ´¤Ê¤É¤Î²Ã¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¤Ö¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÆâÁõ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢³Æ¥â¥Ç¥ë¤ò¤è¤¯¸«Èæ¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦¡Ê2¡ËÆü»º¡Ö¥Î¡¼¥È¡×
¡¦¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¡§¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼
¡¦¿·¼Ö»þ²Á³Ê¡§229.9Ëü±ß¡Á306.4Ëü±ß
¡¦Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¡§5Ëü±ß¡Á345.4Ëü±ß
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹4110mm¡ßÁ´Éý1695-1700mm¡ßÁ´¹â1520-1545mm
¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Î¥Î¡¼¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¥ê¥º¥à¡×¡£¥â¥À¥ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æâ³°Áõ¤ËÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÌÏÍÍ¤òÍÏ¤±¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯1·î¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¹Ô¤¤¡¢³°´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÀ³Î¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¸å¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¿·À¤Âå¤ÎV¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥ê¥ë¤òºÎÍÑ¡£¤è¤ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Á°´ü¥â¥Ç¥ë¤ÎV¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥ê¥ë¤Ë¤ÏÆüËÜÅÁÅý¤ÎÁÈ»ÒÌÏÍÍ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¡¢¥°¥ì¡¼¥É¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦¡Ê3¡Ë¥×¥¸¥ç¡¼¡Ö308¡×
¡¦¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¡§¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯
¡¦¿·¼Ö»þ²Á³Ê¡§435.6Ëü±ß¡Á611.5Ëü±ß
¡¦Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¡§17.7Ëü±ß¡Á449Ëü±ß
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹4420mm¡ßÁ´Éý1850mm¡ßÁ´¹â1475mm
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¼Ö¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥×¥¸¥ç¡¼¤Î¼Ö¤â³°¤»¤Þ¤»¤ó¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Î¼Ö¤¬Â¿¤¯¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤¬¥Ü¥Ç¥£¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
308¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤ÈÎ®Îï¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÆâÁõ¤Ï¸Ì¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ÇºÙÉô¤Þ¤ÇÂ¤¤ê¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¢¦¡Ê4¡ËBMW¡ÖX1¡×
¡¦¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¡§SUV
¡¦¿·¼Ö»þ²Á³Ê¡§550Ëü±ß¡Á798Ëü±ß
¡¦Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¡§29.8Ëü±ß¡Á718Ëü±ß
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹4500mm¡ßÁ´Éý1835-1845mm¡ßÁ´¹â1625-1645mm
2023Ç¯¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢2023-2024¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¡¦¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿X1¡£BMW¤ÎÅÁÅý¤¢¤ë¥¥É¥Ë¡¼¥°¥ê¥ë¤òÁõÈ÷¤·¡¢¤Ñ¤Ã¤È¸«¤Î°õ¾Ý¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎX1¤äÂ¾¤ÎBMW¼Ö¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢BMW¤ÎSUV¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¼Á´¶¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆâÁõ¤â¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ä¤½¤ÎÂ¾ºÙ¤«¤Ê²Ã¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎÅª²Ù¼¼¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥Ó/¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤È¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¥»¥Ã¥È¤Ç1¤Ä¤ÎÂç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¤âÀè¿ÊÀ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¦¡Ê5¡Ë¥Þ¥Ä¥À¡ÖCX-60¡×
¡¦¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¡§SUV
¡¦¿·¼Ö»þ²Á³Ê¡§326.7Ëü±ß¡Á646.2Ëü±ß
¡¦Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¡§213.9Ëü±ß¡Á565Ëü±ß
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹4740mm¡ßÁ´Éý1890mm¡ßÁ´¹â1685mm
¥Þ¥Ä¥À¼Ö¤Ï¡Ö²Á³Ê°Ê¾å¤Ë¹âÉÊ¼Á¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢CX-60¤âÈó¾ï¤Ë¼Á´¶¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¥í¥ó¥°¥Î¡¼¥º/¥·¥ç¡¼¥È¥Ç¥Ã¥¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ç¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¤¬¤é¤â½Å¸ü´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¥ó¥°¥Î¡¼¥º¤Ê¤Î¤Ï¸åÎØ¶îÆ°¥Ù¡¼¥¹¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢Áö¤ê¤â¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Î¥¥ì¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆâÁõ¤Î¼Á¤â¹â¤¯¡¢¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤ÏËÜ³×¥·¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯ÇäÅö½é¤Ï¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î¹Å¤µ¤¬ÉÔÉ¾¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¡Ê6¡Ë¥È¥è¥¿¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡×
¡¦¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¡§SUV
¡¦¿·¼Ö»þ²Á³Ê¡§635Ëü±ß¡Á810Ëü±ß
¡¦Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¡§14Ëü±ß¡Á842.9Ëü±ß
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹4930mm¡ßÁ´Éý1880mm¡ßÁ´¹â1625mm
¥¯¥é¥¦¥ó¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¤Ï¿··¿¥¯¥é¥¦¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Î4¼Ö¼ïÌÜ¤Ç¡¢2025Ç¯3·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥´¥ó¤ÈSUV¤òÍ»¹ç¤µ¤»¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¤Î¾å¼Á¤µ¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¼ÂÎÏÇÉ¤Î°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
³°´Ñ¤Ï¡¢¸½¹Ô¥×¥ê¥¦¥¹¤äÂ¾¤Î¥¯¥é¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Ë²£°ìÊ¸»ú¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¦¥Æ¡¼¥ë¥ì¥ó¥º¤òºÎÍÑ¡£¶áÇ¯Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç÷ÎÏ·ÏSUV¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤ÇÎ®Îï¤µ¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÁõ¤Ï¿åÊ¿´ðÄ´¤Ç¾å¼Á´¶¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¡Ê7¡Ë¥È¥è¥¿¡Ö¥¨¥¹¥¯¥¡¥¤¥¢¡×
¡¦¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¡§¥ß¥Ë¥Ð¥ó
¡¦¿·¼Ö»þ²Á³Ê¡§-¡ÊÀ¸»º½ªÎ»¡Ë
¡¦Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¡§55.6Ëü±ß¡Á420.3Ëü±ß
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹4695mm¡ßÁ´Éý1695mm¡ßÁ´¹â1825-1865mm
¥¨¥¹¥¯¥¡¥¤¥¢¤Ï2021Ç¯12·î¤ËÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤·¤¿¼Ö¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤Ë¶á¤¤·Á¾õ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤òÈ÷¤¨¡¢¡Ö¾®¤µ¤Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³°Áõ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆâÁõ¤Ë¤â¾å¼Á´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï¥Î¥¢/¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤ÈÆ±¤¸Âç¤¤µ¤Ç¼ÂÍÑÀ¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
À¸»º¤ò½ªÎ»¤·¤¿¼Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï½¼Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤±¤ÉÍ½»»¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×¡Ö¤½¤â¤½¤â¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤Û¤É¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÉÔÍ×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿norico¡Ë