¡Ö¥â¥â¥³¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×àÄ¹ÃË¤Î²Çá´é½Ð¤·¤Î¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¿Æ»Ò¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¡¡61ºÐ¸È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¡Ö»ä¤Ê¤éÉÝ¤¯¤Æ¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾Ð¡×¤ÎÀ¼¡¡²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¼«Âð¤Ç¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥ã¥Í¥ë¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²Ç¸È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡×¤Î¥â¥â¥³(61)¤¬30ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤ÈàÄ¹ÃË¤Î²Çá¤ò´é½Ð¤·¸ø³«¤·È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹ÃË¤Î²Ç¤ÈÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈäÏª±ã¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥ã¥Í¥ë¤òÂß¤·¤¿¤ê¡Ä¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Ä¹ÃË¤Èº£Ç¯¤Î6·î¤ËÆþÀÒ¤·¤¿Ä¹ÃË¤ÎºÊ¤ÈAbema¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¡£
¡¡Âçºå¤Î¼«Âð¤Ç¼«¿È¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¸È¡õ²Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¿·º§É×ÉØ¤ò¥â¥â¥³¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼Ì¤Ã¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥â¥â¥³¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ª¸È¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ÆÇÉ¼ê¤À¤«¤éµ¤¤¬¹ç¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö´é¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¿Æ»Ò¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ï¡×¡Ö»ä¤Ê¤éÉÝ¤¯¤Æ¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡¥â¥â¥³¤Ï°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£1995Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢99Ç¯¤Ë¼¡ÃË¡¢2002Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£