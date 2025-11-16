¡Ö¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤·¤¿¿ÀµÜµå¾ì¤À¤Ã¤¿¡×À¾Éð¥É¥é1¤ÎÌÀÂç¡¦¾®ÅçÂç²Ï¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç½ªÀï¡Ä²ù¤·¤µÎÈ¤Ë¥×¥í¤Ç¤ÎÈôÌö·è°Õ¡ÚÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¡Û
¡¡¢¡ÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµåÂç²ñ¡¦Âç³Ø¤ÎÉô¡¡Î©Ì¿´ÛÂç7¡½2ÌÀÂç¡Ê16Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡À¾Éð¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÌÀÂç¤Î¾®ÅçÂç²ÏÊá¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÎ©Ì¿´ÛÂç¡Ê´ØÀ¾2¡Ë¤Ë±äÄ¹10²ó¡¢¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤ÈËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º²ù¤·¤¤ËëÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ê¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Éé¤±¤¿¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¤¬¡¢Ãç´Ö¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤»×¤¤¤â¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤·¤¿¿ÀµÜµå¾ì¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç³ØÌîµå¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¤ÎÉô1²óÀï¤ÎÅìÇÀÂç¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯Àï¤ÇÂç²ñ¿·µÏ¿¤Î10¼ÔÏ¢Â³Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡¢Î©Ì¿´ÛÂç¤Î2ÈÖ¼êº¸ÏÓ¤ÎÍÇÏ²Àµ×¡Ê3Ç¯¡Ë¤òÂÇ¤Á¤¢¤°¤Í¤¿·Á¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÊÑ²½µå¤âÀÚ¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÉ¤¯Åê¤²¤é¤ì¤¿¡£¤¤¤«¤Ë¤¤¤¤Åê¼ê¤«¤éÂÇ¤Æ¤ë¤«¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¾¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇ¤ÁÊø¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬º£¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤ËÈôÌö¤òÀÀ¤¦¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÎôÀª¤Ç¤âÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÂÇ¼Ô¤ò°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¼¡¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ÏÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£