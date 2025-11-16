スポニチ

　◇ラグザス　侍ジャパンシリーズ2025第2戦　日本―韓国（2025年11月16日　東京D）

　韓国との強化試合「ラグザス　侍ジャパンシリーズ2025」の第2戦の先発メンバーが発表され、岡本和真内野手（29)は、ベンチスタートとなった。ポスティングシステムで今オフのメジャー移籍を目指す主砲のコンディション面を考慮されたと見られる。4番には牧秀悟内野手（27）が座った。

　前日に行われた第1戦では「4番・三塁」でスタメンに名を連ねた岡本。2回の第1打席は中飛に倒れ、4回に回って来た第2打席の場面で代打・中村を告げられ、わずか第1打席だけでベンチに下がった。試合後に岡本は「1打席で交代は予定通りです。何も異常ないですよ。（試合は）面白かったです」と話していた。

　この日の試合前練習では、通常通りメニューを消化し、フリー打撃では左翼席上段への特大弾を放つなど26スイングで4本の柵越え。二塁や三塁でノックも受け、元気な姿を見せていた。

　16日の韓国戦スタメンは以下の通り。

1番・遊撃　村林　一輝（楽天）

2番・三塁　野村　　勇（ソフトバンク）

3番・中堅　森下　翔太（阪神）

4番・DH　　牧　　秀悟（DeNA）

5番・左翼　西川　史礁（ロッテ）

6番・捕手　岸田　行倫（巨人）

7番・一塁　佐々木　泰（広島）

8番・二塁　石上　泰輝（DeNA）

9番・右翼　五十幡涼汰（日本ハム）

　　 投手　金丸　夢斗（中日）