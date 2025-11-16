◇ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025第2戦 日本―韓国（2025年11月16日 東京D）

韓国との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」の第2戦の先発メンバーが発表され、岡本和真内野手（29)は、ベンチスタートとなった。ポスティングシステムで今オフのメジャー移籍を目指す主砲のコンディション面を考慮されたと見られる。4番には牧秀悟内野手（27）が座った。

前日に行われた第1戦では「4番・三塁」でスタメンに名を連ねた岡本。2回の第1打席は中飛に倒れ、4回に回って来た第2打席の場面で代打・中村を告げられ、わずか第1打席だけでベンチに下がった。試合後に岡本は「1打席で交代は予定通りです。何も異常ないですよ。（試合は）面白かったです」と話していた。

この日の試合前練習では、通常通りメニューを消化し、フリー打撃では左翼席上段への特大弾を放つなど26スイングで4本の柵越え。二塁や三塁でノックも受け、元気な姿を見せていた。

16日の韓国戦スタメンは以下の通り。

1番・遊撃 村林 一輝（楽天）

2番・三塁 野村 勇（ソフトバンク）

3番・中堅 森下 翔太（阪神）

4番・DH 牧 秀悟（DeNA）

5番・左翼 西川 史礁（ロッテ）

6番・捕手 岸田 行倫（巨人）

7番・一塁 佐々木 泰（広島）

8番・二塁 石上 泰輝（DeNA）

9番・右翼 五十幡涼汰（日本ハム）

投手 金丸 夢斗（中日）