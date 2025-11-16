GENERATIONS数原龍友、浜田雅功「チキンライス」カバー 母校「浜田小学校」でジャケット撮影
ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONSのボーカリスト・数原龍友のソロプロジェクト・KAZとして、ニューシングル「チキンライス」が配信限定で11月24日にリリースされることが決まった。
【写真】浜田雅功＆同級生らが集合ショット
「チキンライス」は、2004年にリリースされた浜田雅功と槇原敬之が歌う、クリスマスソング。これまで番組などで共演し交流を深めてきた浜田に、数原自身からカバーを相談したという。
「日本を代表するクリスマスソングの1曲。冬になると聴きたくなって歌いたいなと思って浜田雅功さんにご相談して、カバーが実現しました。愛され続ける曲はいつまでも変わらないですし、冬になると聴きたくなる日本の一曲を残し続けていけたらと思います」と語る。
楽曲のジャケット写真は、数原の母校である、兵庫県尼崎市立「浜田小学校」で撮影された。
【写真】浜田雅功＆同級生らが集合ショット
「チキンライス」は、2004年にリリースされた浜田雅功と槇原敬之が歌う、クリスマスソング。これまで番組などで共演し交流を深めてきた浜田に、数原自身からカバーを相談したという。
「日本を代表するクリスマスソングの1曲。冬になると聴きたくなって歌いたいなと思って浜田雅功さんにご相談して、カバーが実現しました。愛され続ける曲はいつまでも変わらないですし、冬になると聴きたくなる日本の一曲を残し続けていけたらと思います」と語る。
楽曲のジャケット写真は、数原の母校である、兵庫県尼崎市立「浜田小学校」で撮影された。