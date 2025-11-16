¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¤¢¤«¤ê¤óÌò¤ÇÏÃÂê¤ÎÈþ½÷! ¸÷Öº¤Ê¤Å¤Ê¡¢¥á¥¬¥Í¤Ê¤·»Ñ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐ¾ì
NHK¤ÎÌë¥É¥é¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù(Áí¹ç Ëè½µ·î¡ÁÌÚÍË22:45¡Á)¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌë¥É¥é¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤è¤¦¤Î²ñ¡×¤¬16Æü¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶èÌò½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ìî¸ý¥Ò¥Ç¥Ìò¤ÎµÈÂ¼³¦¿Í¡¢²£»³¤¢¤«¤êÌò¤Î¸÷Öº¤Ê¤Å¤Ê¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÖÌë¥É¥é¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤è¤¦¤Î²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¸÷Öº¤Ê¤Å¤Ê
¿¿Â¤·½¸à»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢°¤º´¥öÃ«¤ÎÊ¿²°°ì¸Í·ú¤Æ¤Ë½»¤à¼ç¿Í¸ø¡¦À¸ÅÄ¥Ò¥í¥È(²¬»³Å·²»)¡¢Èà¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤¤¤È¤³¡¦¾®ÎÓ¤Ê¤Ä¤ß(¿¹¼·ºÚ)¡¢¤½¤·¤Æ¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÍ¥¤·¤¯ÉÁ¤½Ð¤¹Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥È¤Î¹â¹»»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤Ç¡¢¸«¤¨¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥¦¥½¤Ä¤¤ÊÌî¸ý¥Ò¥Ç¥¤òµÈÂ¼³¦¿Í¡¢¤Ê¤Ä¤ß¤ÈÆ±¤¸ÈþÂç¤ËÄÌ¤¤½é¤á¤Æ¤ÎÍ§¿Í¤È¤Ê¤ë²£»³¤¢¤«¤ê¤ò¸÷Öº¤Ê¤Å¤Ê¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¡Ö¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¤Î¤¢¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡¢¤¢¤«¤ê¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¤¢¤«¤ê¤ó¡ÉÌò¤Î¸÷Öº¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢·àÃæ¤Î¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¥¬¥Í¤ò³°¤·¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¼«ÂÎ¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤ß¤ó¤Ê¡Ø¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ÍÄÆëÀ÷¤È¤«¤¬Ï¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÁ´Éô¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ïµã¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢À©ºîÅý³ç¤ÎºäÉô¹¯Æó»á¡¢±é½Ð¤Î¾¾ËÜ²ÂÆà»á¡¢¹âÅÚ¹ÀÆó»á¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
