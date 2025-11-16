À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡õÁÞÆþ²Î¼ýÏ¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤â¤¦¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤â¤¦¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
·à¾ìÀè¹ÔÈÇ¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀTV¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤â¤¦¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¡×¤È¡¢ÁÞÆþ²Î¡ÖÌë¤Ëºé¤¯¡×¤ò¼ýÏ¿¡£ÄÌ¾ïÈ×¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¤¢¤¢¤â¤ó¤É»á¤Ë¤è¤ëÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤Ç¡¢2025Ç¯12·î24Æü¤ËÀè¹Ô¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¬¥ó¥×¥éÈ×¡Ê´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×A¡Ë¤Ë¤ÏËÜ¾¦ÉÊ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÖÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¥³¥é¥Ü¥Þ¡¼¥¥ó¥°¥·¡¼¥ë¡×Æ±º¤Î¥¬¥ó¥×¥é¥»¥Ã¥È¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¥³¥ó¥ÁÈ×¡Ê´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×B¡Ë¤Ë¤Ï¡È¥³¥ó¥Á¡ÉÉ÷¥¢¥¯¥ê¥ë¤¬ÉÕÂ°¡£Î¾¸ÂÄêÈ×¤Ï2026Ç¯3·î25Æü¤ËÈ¯Çä¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Î·ÁÂÖ¤â¡¢À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤È¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¼¤ÒÁá¤á¤Î¤´Í½Ìó¤ò¡£¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤ New Single
TV¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡¿ÁÞÆþ²Î¼ýÏ¿
¡Ö¤â¤¦¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¡×
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
ÉÊÈÖ¡§SRCL-13474
²Á³Ê¡§¡ï1,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î24Æü
ÆâÍÆ¡§CD Only
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡§¡È¤¢¤¢¤â¤ó¤É¡ÉÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È
¡Ú¥¬¥ó¥×¥éÈ×¡Ê´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×A¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§SRCL-13470¡Á71
²Á³Ê¡§¡ï6,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î25Æü
ÆâÍÆ¡§CD¡Ü¥¬¥ó¥×¥é¥»¥Ã¥È¡ÊHG 1/144 RX-78-2 ¥¬¥ó¥À¥à & HG 1/144 ¥¶¥¯¶ ¡õ À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¥³¥é¥Ü¥Þ¡¼¥¥ó¥°¥·¡¼¥ë¡Ë
¡Ú¥³¥ó¥ÁÈ×¡Ê´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×B¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§SRCL-13472¡Á73
²Á³Ê¡§¡ï6,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î25Æü
ÆâÍÆ¡§CD¡Ü¡È¥³¥ó¥Á¡ÉÉ÷¥¢¥¯¥ê¥ë»ÅÍÍ
¡ãCD¡ä
1.¤â¤¦¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä
2.Ìë¤Ëºé¤¯
3.¤â¤¦¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¡ÊInstrumental¡Ë
4.Ìë¤Ëºé¤¯¡ÊInstrumental¡Ë
店頭別購入者特典および対象店舗
・ポストカード:アニメイト、TSUTAYA、HMV、ネオウィング、セブンネット
・スマホステッカー:ゲーマーズ、楽天、ソフマップ、とらのあな
・ピクチャーチケット:タワーレコード、amiami、SonyMusicShop、メロンブックス
・メガジャケ:Amazon
・L判ブロマイド:星街すいせい応援店
応援店対象店舗はこちら
https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/suiseihosimati/shoplist/251224/
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX(¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹)¡Ù
¡ã¡Øµ¡Æ°Àï»Î (¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹)¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
±§Ãè¤ËÉâ¤«¤Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥³¥í¥Ë¡¼¤ÇÊ¿²º¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¥¢¥Þ¥Æ¡¦¥æ¥º¥ê¥Ï¤Ï¡¢
¾¯½÷¥Ë¥ã¥¢¥ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èó¹çË¡¤Ê¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä·èÆ®¶¥µ»¡Ô¥¯¥é¥ó¥Ð¥È¥ë¡Õ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Í¡¼¥à¡Ô¥Þ¥Á¥å¡Õ¤òÌ¾¾è¤ë¥¢¥Þ¥Æ¤Ï¡¢GQuuuuuuX(¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹)¤ò¶î¤ê¡¢
²×Îõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ÎÆü¡¹¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£
Æ±¤¸º¢¡¢ ±§Ãè·³¤È·Ù»¡¤ÎÁÐÊý¤«¤éÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¡Ô¥¬¥ó¥À¥à¡Õ¤È¡¢
¤½¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¾¯Ç¯¥·¥å¥¦¥¸¤¬Èà½÷¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ À¤³¦¤Ï¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
´ÆÆÄ¡§Äá´¬ÏÂºÈ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§±Ý¸ÍÍÎ»Ê
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃÝ
¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³²¼¤¤¤¯¤È
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÃÓÅÄÍ³Èþ¡¿¾®ËÙ»Ë³¨
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥á¥«¥Ë¥«¥ëÁíºî²è´ÆÆÄ¡§¶â À¤½Ó Â¾
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¥¢¥Þ¥Æ¡¦¥æ¥º¥ê¥Ï(¥Þ¥Á¥å)¡§¹õÂô¤È¤â¤è
¥Ë¥ã¥¢¥ó¡§ÀÐÀîÍ³°Í
¥·¥å¥¦¥¸¡¦¥¤¥È¥¦¡§ÅÚ²°¿ÀÍÕ
¥·¥ã¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ë¡§ÀîÅÄ¿Â»Ê
¥·¥ã¥¢¡¦¥¢¥º¥Ê¥Ö¥ë¡§¿· Í´¼ù¡¡Â¾
©ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
