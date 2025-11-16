逢田梨香子、5周年記念ライブのBlu-ray発売を記念した応援上映会を開催決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

逢田梨香子のアーティストデビュー5周年を記念したライブ、RIKAKO AIDA LIVE 2025「Decorate My Stage」のBlu-ray発売を記念した、 『RIKAKO AIDA LIVE 2025「Decorate My Stage」スタンディング応援上映会』の詳細が決定した。

逢田梨香子は、『ラブライブ！サンシャイン!!』の桜内梨子役で声優デビューし、スクールアイドルグループAqoursとして活動。声優のほか、写真集も発売するなど多方面で活躍し人気を集めてきた。2019年にはソロデビューを果たし、1st EP「Principal」では、オリコンウィークリーアルバムランキング初登場4位を記録。自身の声優出演作も含めた多数の人気アニメのテーマ曲を担当し、多くの人に支持されている。

『RIKAKO AIDA LIVE 2025「Decorate My Stage」スタンディング応援上映会』は、12月21日（日）にユナイテッド・シネマ 豊洲（東京都) にて開催されることが決定し、スタンディングでの鑑賞を推奨する「スタンディング応援上映」として、発声を伴う応援やペンライトやタオルなどの応援グッズの使用、拍手や手拍子、振り付けなど、ライブ会場さながらに盛り上がることができる。

本イベントは舞台挨拶とお見送り会の実施も予定されており、5周年を記念したライブ映像＆貴重なトークが楽しめる。1日限りのプレミアムイベントをお見逃しなく！

●イベント情報RIKAKO AIDA LIVE 2025「Decorate My Stage」スタンディング応援上映会2025年12月21日（日）16:00 START会場：ユナイテッド・シネマ豊洲登壇者：逢田梨香子※ライブ映像上映後、舞台挨拶およびお見送り会を実施いたします。

＜料金＞

￥5,500（税込／全席指定）

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

Blu-ray購入者限定先行（抽選）

2025年11月21日（金）18:00 〜 11月30日（日）23:59

対象：Blu-ray『RIKAKO AIDA LIVE 2025「Decorate My Stage」』を購入された方のみ

※Blu-ray購入者の方へOFFICIAL GOODS STOREから下記日時に受付URL等をご案内いたします。

配信予定日時：11月20日（木）中までに配信予定

※＜11月16日（日）23:59＞までにBlu-rayを購入された方がお申込み対象となります。

※Blu-ray予約サイトはこちら

https://official-goods-store.jp/rikakoaida/

※商品の購入、シリアル番号に関するお問い合わせ

https://official-goods-store.jp/rikakoaida/v2/contact/input

チケットに関する注意事項

※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

プレイガイドチケットに関するお問い合わせ

イープラス：050-3185-6760（10:00〜18:00 オペレーター対応）

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

※特設サイト記載の＜注意事項＞を必ずご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。

スタンディング応援上映の楽しみ方

・発声を伴う応援、歓声、歌唱OK！

・立ち上がってのご鑑賞OK！（飛ぶ・跳ねる・暴れるなどの行為はNG）

・タオル、ペンライトなどの応援グッズの持ちこみOK！

・楽曲に合わせたハンドクラップ（手拍子、拍手）、振り付けOK！

周囲の方にご配慮いただき、ルールを守ってお楽しみください。

RIKAKO AIDA LIVE 2025「Decorate My Stage」スタンディング応援上映会情報サイト

https://liveviewing.jp/aidarikako_decoratemystage/

主催：A-Sketch

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

関連リンク

逢田梨香子 オフィシャルサイト

https://rikakoaida.com/