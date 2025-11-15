今井麻美 2年ぶりに待望の開催！ 「今井麻美ディナーショー2026『Lumina』」 開催決定！
声優・歌手として活躍する今井麻美が、「今井麻美ディナーショー2026『Lumina』」を開催する。
本イベントは、食事、アコースティックライブを楽しめるほか、他イベント企画の実施、コラボカクテルの提供なども予定している。●イベント情報
今井麻美ディナーショー2026「Lumina」
会場：都内某所
2026年1月10日(土）
※開場、開演時間は追ってお知らせいたします。
出演：今井麻美
※会場、内容、チケット情報等の詳細は、後日発表いたします。
今井麻美の2作目のベストアルバムとなる本作。
前作『A･S･A Vol.1』では、ファン投票曲や濱田P、ミンゴスセレクト曲で構成された作品となりましたが、
本作は数多くの代表曲から人気曲を厳選した、王道ベストアルバムとなっています。
●リリース情報
今井麻美
『A・S・A Vol.2』
11月29日発売
価格：￥3,300（税込）
発売元：SUZAKU label
販売元：AniTone Music
＜収録内容＞
Luminaの樹（新曲）
作詞：磯谷佳江/作曲・編曲：濱田智之
COLOR SANCTUARY
Astral World
Tender Is The Night
Gene of the earth
The Azure〜碧の記憶〜
Rain〜てのひらのアンブレラ〜
宇宙の申し子
回帰線
砂漠の雨
孤独な銀河
ガーベラ〜今年の花
オリジナル店舗特典
AniTone Store：複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド
https://axelstore.jp/ani-tone/detail.php?goods_id=5664
アニメイト(通販含む)：複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3255483/
ゲーマーズ：複製サイン＆コメント入り L 判ブロマイド
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10833907/
ソフマップ：複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド＋缶バッジ（56mm）
https://a.sofmap.com/calendar_list.aspx?product_type=NEW&search_type=&date_undecided=&date_from=2025%2F11%2F29&date_to=&keyword=%8D%A1%88%E4%96%83%94%FC&keyword_not=&gid=002120&gid=002130&gid=002310
Amazon.co.jp：複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド
https://www.amazon.co.jp/s?k=B0FQNLS5WK%7C+B0FQV1QN2W
楽天ブックス：複製サイン＆コメント入りA4クリアファイル
https://books.rakuten.co.jp/rb/18378120/
Neowing：複製サイン＆コメント入りスマホサイズブロマイド（54×86mm）
https://books.rakuten.co.jp/rb/18378120/
※特典は先着となります。お早めにご予約ください。
©2025 SUZAKU label
