2026年4月放送予定のTVアニメ『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す』OP主題歌は花耶、ED主題歌はウタヒメドリーム オールスターズに決定！

2026年4月放送予定のTVアニメ「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す」のオープニング主題歌・エンディング主題歌アーティストが決定した。

オープニング主題歌は実力派シンガー「花耶」が歌唱し、楽曲タイトルは「Flare of Soul」、エンディング主題歌はメディアミックス音楽プロジェクト「ウタヒメドリーム」から生まれたスペシャルユニット「ウタヒメドリーム オールスターズ」が歌唱し、楽曲タイトルは「STELLAR」。各アーティストよりコメントも到着した。

さらに、フィーア・ザビリア・サヴィス・シリルの新規描き下ろしキャラクタービジュアルを公開。

また、本作のTVアニメの宣伝企画としてWEBラジオの配信も決定した。メインパーソナリティーは若山詩音と徳留慎乃佑が担当。ラジオの配信開始日、詳細は後日発表予定。

●楽曲情報オープニング主題歌花耶『Flare of Soul』作詞・作曲・編曲：鈴木裕明 (SUPA LOVE)

＜花耶 プロフィール＞

NHK『のど自慢』チャンピオン大会出場、テレビ朝日「『音楽チャンプ』〜歌うま日本一決定戦」優勝など、多数の経歴を持つシンガー。YouTube関連動画は総再生数200万を超える。2025年10月クール「無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜」OP、2026年1月クール「ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜」EDと2年連続でアニメ主題歌タイアップが決まっている期待のアーティスト。

＜花耶 コメント＞



この度、オープニング主題歌を担当させていただきます、花耶です。

オープニング主題歌「Flare of Soul」は、与えられた運命に抗いながらも、フィーアのようにまっすぐで、優しく、そして強く生きる心を描いた楽曲です。

正しさよりも、自分の信じる道を選び、歩み続ける――。

そんな想いを込めて歌わせていただきました。

迷いや痛みを抱えながらも、それでも前に進む強さ。

理屈ではなく、心で選んだ答えを掴みに行く瞬間の衝動。

そのすべてを声に込めています。

アニメとともに、この曲が皆さまの心に寄り添い、背中をそっと押すような存在になれたら嬉しいです。

エンディング主題歌

ウタヒメドリーム オールスターズ

『STELLAR』

作詞：RUCCA、宮崎京一（KEYTONE）

作曲：宮崎京一（KEYTONE）

編曲 : 菊池博人（KEYTONE）

＜ウタヒメドリーム」とは＞



2023年6月より本格始動した、株式会社アース・スター エンターテイメントによるTVアニメ企画進行中のメディアミックス音楽プロジェクト。

個性豊かな「ウタヒメ」たちが、昭和・平成・令和の神曲を歌い継ぐ！歌とパフォーマンスを武器に「ウタヒメクイーン」の座をかけて競い合う熱き物語を、さまざまなメディアを横断して描きます。

公式YouTubeを中心に「神曲リレー100」と題したカバー楽曲の公開や、オリジナル楽曲を展開中。さらに漫画『ウタヒメドリーム』がコミック アース・スターにて好評連載中です。

「ウタヒメドリーム オールスターズ」

メディアミックス音楽プロジェクト「ウタヒメドリーム」から生まれた8人のウタヒメたち、【夢咲いぶき（CV:山粼玲奈）, 桜木舞華（CV:鈴木杏奈）, 真白清美（CV:其原有沙）, HiREN（CV:花耶）, 水月ひかり（CV:礒部花凜）, 高木凛（CV:鷲見友美ジェナ）, 萩原ひまわり（CV:倉知玲鳳）, SAKURAKO（CV:竹内夢）】キャスト全員参加のスペシャルユニット！

●作品情報

TVアニメ『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す』

＜イントロダクション＞

「剣の才能がない」言われながらも騎士を目指す少女・フィーア。

死にかけた彼女が思い出したのは、なんと規格外のチート能力を持つ「大聖女」としての前世で！？

大聖女として騎士とともに戦い、

最後に魔王の右腕によって無残に殺された300年前の過去だった――

記憶を思い出したことで、「大聖女」の力も蘇ったフィーアだったが、

前世で魔王の右腕から「聖女として生まれ変わったら殺す」と脅されたことを思い出し、

その力を隠しながら騎士として生きていくことを決意する。

しかし傷ついている人を見たら放っておけないフィーアは、

度々遭遇する事件で頻繁に力を使ってしまう。

果たして聖女であることをひた隠し続けることができるのか…！？

【キャスト】

フィーア・ルード：若山詩音

ザビリア：徳留慎乃佑

サヴィス・ナーヴ：梅原裕一郎

シリル・サザランド：島粼信長

デズモンド・ローナン：畠中 祐

ザカリー・タウンゼント：濱野大輝

クェンティン・アガター：杉田智和

【スタッフ】

原作：十夜（アース・スターノベル/アース・スター エンターテイメント刊）

キャラクター原案：chibi

コミカライズ：青辺マヒト

監督：牧野友映

副監督：村田尚樹

シリーズ構成：赤尾でこ

キャラクターデザイン：栗田聡美

音響監督：納谷僚介

音楽：末廣健一郎

アニメーション制作：FelixFilm

製作：黒竜騎士団

©十夜/アース・スター エンターテイメント/黒竜騎士団

TVアニメ『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す』公式サイト

「ウタヒメドリーム」公式サイト

