田村ゆかり、新曲「カメリア」が2026年1月開始TVアニメ『エリスの聖杯』EDテーマに決定！全国ツアーの模様を収録したライブBlu-ray&DVDもリリース決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

声優・アーティスト田村ゆかりの新曲「カメリア」が、2026年1月からTBS系28局・BS11にて放送開始されるTVアニメ『エリスの聖杯』EDテーマに決定した。

原作はシリーズ累計1２0万部を突破する大ヒット令嬢サスペンス・ファンタジー。誠実だけが取り柄の地味な子爵令嬢コニーは、婚約者の浮気相手の策略に嵌められてしまい窮地に立たされていた。断罪が行われようとする最中、コニーは助けを求めて周りを見渡すも、自身を庇う者はおろか真実を知る者にすら見放されてしまう。しかし突然、絶望するコニーの耳元で「助けてあげる」とささやく声が……。その声の主は、10年前に処刑された公爵令嬢で、稀代の悪女、スカーレット・カスティエルであった。

出会うはずのない2人。そして、回り始める歯車。やがて、貴族社会を取り巻く巨大な陰謀が顔を覗かせる――。…というストーリー。今回のアニメ化の決定にファンから大きな反響が寄せられている。

EDテーマ曲となった「カメリア」は、アニメの世界観とリンクした静けさと力強さが共存するドラマティックなバラードとなっている。2026年1月14日にCDシングル発売及び各配信サイト・サブスクリプションサービスで配信がスタートする。

また、2025年12月24日にLIVE Blu-ray＆DVD「田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2025 Wonderful Happiness」をリリースすることが決定した。2025年9月に東京ガーデンシアターにて開催された、全国ツアー「田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2025 Wonderful Happiness」ファイナル公演の模様を収録したLIVE Blu-ray＆DVD。特典映像としてツアードキュメンタリー「Document of Wonderful Happiness」と「君の街まで」ミュージックビデオを収録。全15箇所を回ったツアーファイナルの感動と興奮をもう一度味わうことができる内容となっている。

●リリース情報CD Single「カメリア」2026年1月14日発売品番：TECC-2価格：￥1,540（税込）「カメリア」を含む全3曲収録予定発売元：Cana aria販売元：株式会社テイチクエンタテインメント

Live Blu-ray&DVD

田村ゆかり 「LOVE ♡ LIVE 2025 Wonderful Happiness」

2025年12月24日発売

発売元：Cana aria

販売元：株式会社テイチクエンタテインメント

【Blu-ray】

品番：TEXC-11007

価格：￥11,440（税込）

【DVD】

品番：TEBC-96010

価格：￥9,680（税込）

●レギュラーラジオ

文化放送「田村ゆかりの乙女心♡症候群」

毎週土曜日25:30〜26:00

関連リンク

田村ゆかりオフィシャルサイト

https://www.tamurayukari.com/

レーベルサイト

https://www.teichiku.co.jp/artist/tamura-yukari/

「エリスの聖杯」公式サイト

https://eris-seihai.com