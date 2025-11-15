2026年1月TV放送決定！TVアニメ『転生したらドラゴンの卵だった』キービジュアル第2弾公開＆主題歌情報解禁！
Web小説サイト「小説家になろう」発の大人気作品『転生したらドラゴンの卵だった』のTVアニメが、2026年1月から放送決定！キービジュアル第2弾も公開された。
キービジュアル第2弾は、以前に公開されたキービジュアル第1弾の平和な森の中での可愛いらしいビジュアルから一転し、燃え盛る森の中で佇んでいるイルシア(ベビードラゴン)、ミリアと今回、初公開となる、イルシアが進化した姿である「厄病子竜」が描かれた危機迫るビジュアルとなっている。また、こちらのビジュアルには今後解禁される新キャラクターも追加されていく予定だ。
さらに、本作のオープニング主題歌はアニメ・アイドル楽曲を中心に数々の印象的な曲を生み出し続ける作曲家「俊龍」による音楽プロジェクト「Sizuk」が担当し、楽曲タイトルは「Gliding Claw」に決定した。
エンディング主題歌は今夏のデビュー以降、唯一無二の存在感で頭角を現しているバーチャル・シンガー / ラッパーの導凰（TAO）と朔雀（SAK）の共演による「Sky Clipper」に決定。両アーティストよりコメントも到着した。●楽曲情報
オープニング主題歌
Sizuk
「Gliding Claw」
作詞：畑亜貴 作曲：俊龍 編曲：白戸佑輔
＜Sizuk コメント＞
自分の力が弱くて歯がゆかったこと、強くなろうとしてもなかなかうまくそうな
れなかったこと、そういう歯がゆさは誰もが感じたことがあると思います。イル
シアも最初はそうで、だけど発想と努力、時には運頼みですが経験を重ねて
のし上がっていく様、また周りに理解されなくても一途に信じたことをやり切る
気持ち、そういうダンディズムを描きたいと思いました。ハードなサウンドとメ
ロディーの中にちょっとした哀愁を混ぜています。ミリアや他の村の人々を守
るイルシアの生き様を感じていただけたらと思います。
＜Sizuk プロフィール＞
作曲家「俊龍」による音楽プロジェクト「Sizuk」一アニメ・アイドル楽曲を中心に数々の印象的な曲を生み出し続ける作曲家「俊龍」。「 Sizuk 」は作曲家「俊龍」が、歌い手 作詞家 編曲家 イラストレーター etc …、様々なクリエイターと共に音楽を届けていく「音楽プロジェクト」となります。
Sizukオフィシャルサイト
https://sizuk.info/
エンディング主題歌
導凰 朔雀
「Sky Clipper」
歌：導凰 & 朔雀
作詞 JUN ・導凰・朔雀 作曲 ・編曲：小林樹音 JitteryJackal
＜導凰（TAO） コメント＞
朔雀ちゃんと一緒にEDテーマ曲を担当させていただきます、バーチャル・シンガー / ラッパーの導凰（たお）です。
「Sky Clipper」は未来へ向かって突き進む曲です。ドラゴンとなった主人公が孤独の中で迷い、選択し、どんな未来と対峙するのか、物語の行く末をこの曲とともに楽しんでいただけますように。
＜導凰（TAO）プロフィール＞
美しくも鋭利なフロウと、DANCE MUSIC / TRAP をベースにした硬質なサウンドポリシーを持つバーチャル・シンガー / ラッパー。 HAMMER COLLECTIVE のナンバリング [1] のアーティストとして、実力や魅力だけではなく、信念と精神美を持ち併せて COLLECTIVE を牽引する。
導凰 TAO Official X
https://x.com/TAO_CyberWorld
＜朔雀（SAK）コメント＞
EDテーマを導凰ちゃんと一緒に歌わせていただきました、ふゅーちゃーでぽっぷでこずみっくなバーチャル・シンガー / ラッパーの朔雀（さく）です。
夢だったアニメでの主題歌をこの作品で担当させていただけること、とっても嬉しいです！
困難を乗り越えながら成長していくイルシアくんのように朔雀自身もなれたらいいなと思いながら 「 Sky C lipper 」 を歌いました。作品をこの曲で彩れたら幸いです。
＜朔雀（SAK）プロフィール＞
HYPERPOP / FUTURE BASSをバックボーンに、ポップでドリーミーな存在感と異彩を放つバーチャル・シンガー / ラッパー。メロディアスで浮遊感のあるフロウと、エレクトリカルな音像で魅せる HAMMER COLLECTIVEのナンバリング [2] のアーティスト。
朔雀 SAK Official X
https://x.com/SAK_CyberWorld
●作品情報
TVアニメ『転生したらドラゴンの卵だった』
＜イントロダクション＞
目が覚めると、そこは見知らぬ森だった。
どうやらここは俺の知らないファンタジー世界らしい。
周囲を見渡せば、おっかない異形の魔獣だらけ。自分の姿を見てみたら、そこには……って、オイ!
俺、卵に転生したっていうのかよっ!?
進化先にドラゴンとはあるものの、そもそも卵から孵るには魔獣を狩ってLvを上げなきゃいけないっぽい。
戦うなんて絶対無理! だって俺、卵じゃああぁああぁぁん!!!
なんとか進化はできたものの、せっかく出会えた人間からは“モンスター認定”される始末。俺はただ、人間と仲良くなりたいだけなんだよぉぉぉぉお!!
いつだって絶体絶命! ドラゴンの卵に転生してしまった《イルシア》の二転三転、ころころ転がる冒険の日々が始まる!!
【CAST】
イルシア：土岐隼一
神の声：小清水亜美
ミリア：伊藤美来
【STAFF】
原作：猫子・NAJI柳田（掲載 「SQEXノベル」スクウェア・エニックス刊）
監督：高村雄太
副監督：新井宣圭
シリーズ構成：浦畑達彦
モンスターデザイン：小田裕康
キャラクターデザイン：小野田将人
音響監督：高橋 剛
音楽：大谷 幸
音楽制作：IMAGINE
アニメーション制作：画狂×Felix Film
製作：ドラたま製作委員会
©猫子・NAJI柳田／SQUARE ENIX・ドラたま製作委員会
TVアニメ『転生したらドラゴンの卵だった』公式サイト
https://doratama-anime.com