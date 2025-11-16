【雪の前は】木枯らし吹き荒れ、どんどん寒く

１８日（火）にかけて、今の時季としては強い寒気が流れ込む見込みです。

上位１５００ｍで、北日本で「‐１２℃以下」、東日本で「‐６℃以下」、九州でも「０℃以下」の寒気が流れ込む見込みです。

気象庁では「北日本を中心に降雪量が多くなり、東⽇本や⻄⽇本の⼭沿いでも積雪となる可能性がある。」と、注意を呼びかけています。

【急速に発達する低気圧】最大瞬間風速３５ｍ

１７日（月）は、低気圧が急速に発達しながら日本海北部からオホーツク海へ進み、気圧の傾きが大きくなり、「警報級の暴風」が吹くおそれがあります。また、低気圧からのびる前線が日本列島を通過し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、日本海側を中心に大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

気象庁では、予想される最大瞬間風速を「北海道地方は３０～３５ｍ」「東北地方は３０ｍ」と発表しています。

雨と雪のシミュレーション１７日（月）～１９日（水）

[予想降雪量]

１６日（日）午後６時～１７日（月）午後６時の２４時間降雪量（多い所）

北海道地方 ２０ｃｍ

東北地方 １０ｃｍ

※このあと降雪量は、さらに増える見込みです。

１７日（月）は降り出しは「雨」で、雷を伴い激しく降るところもあるでしょう。その後だんだんと、雪に変わってくる見込みです。

シミュレーション画像では、雨の強さ・雪の強さも予想されています。

全国各都市の週間予報（１７日（月）～２４日（月振））

２４日（月振）までの週間予報を画像で掲載しています（各県５か所ずつ）。

１７日（月）は風が強いため、交通機関の乱れにも注意してください。１８日（火）１９日（水）は各地で冷え込みが強まり、１９日（水）の東京・大阪の最高気温は１３℃と予想されています。次の３連休まで画像で確認できます。

