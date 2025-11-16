¡Ö°ä»º¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë´óÉÕ¡×¹âÎð¤ÎÊì¡¢¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Ç300Ëü±ß¤Ä¤®¹þ¤à¡¡¾×·â¤È¥â¥ä¥â¥ä¤Î°äÉÊÀ°Íý¤Î¥ê¥¢¥ë
¶áÇ¯¡¢¿ä¤·³è¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹âÎð¼Ô¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬À¸¤¤¬¤¤¤È¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»Ù½Ð¤¬ËÄ¤é¤à¤È¡¢²ÈÂ²¤È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤º¤ì¤¬É½ÌÌ²½¤·¤ä¤¹¤¤¡£ËÜ¿Í¤Î»à¸å¤Ë¡Ö¿ä¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ª¶â¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È¡¢°·¤¤¤ò½ä¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤¬¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
Êì¤¬»Ä¤·¤¿¡Ö¿ä¤·¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤ÈÄÌÄ¢
ÅìµþÅÔÆâ¤Ë½»¤àº´Æ£¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦50Âå¡Ë¤Ï¡¢Êì¡¦ÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦µýÇ¯70Âå¡Ë¤Î°äÉÊÀ°Íý¤ÎºÇÃæ¤Ë¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤È¯¸«¤ò¤·¤¿¡£¡Ö²¡¤·Æþ¤ì¤Î±ü¤«¤é¡¢Æ±¤¸¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎDVD¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Êì¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡¢Á´¤¯ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢É×¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤Æ¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¶á½ê¤Å¤¤¢¤¤¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢Ì¼¤Î¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤â»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¡¢¼Â²È¤òË¬¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤Î²ñÏÃ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢70ºÐ¤ò²á¤®¤¿º¢¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ±À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥óÃç´Ö¤È¤â¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢°äÉÊÀ°Íý¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÄÌÄ¢¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì»ö¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£¿ä¤·³è¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»Ù½Ð¤¬¡¢¿ôÇ¯´Ö¤ÇÌó300Ëü±ß¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£Î¹Èñ¤ä¥°¥Ã¥º¹ØÆþÈñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ø¤Î¿¶¹þ¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÆÈ¤ê¿È¤ÎÊì¤Ê¤ê¤Ë¡¢Á°¸þ¤¤Ë²á¤´¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦°·¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¡£Äï¤È¤Î´Ö¤Ç¤â°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡£Äï¤Ï¡ÖÊì¤Î¼«Í³¤À¤è¡×¤ÈÍÊ¸î¤·¤¿¤¬¡¢¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¸³èÈñ¤òºï¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿¡£
¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Êì¤Î¥Õ¥¡¥óÃç´Ö¤«¤é¡Ö¤ªÊìÍÍ¤¬À¸Á°¤Ë¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°»Ù±ç¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ä¸À½ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿»ñ»º¤Ï¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤È¤·¤ÆÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Î¤«¤ËÀ¸¤¤¬¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿Â¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤À¡£
¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿´¤òÆ°¤«¤¹ÂÐ¾Ý¤ò»ý¤Á¡¢Ãç´Ö¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¡¢À¸¤¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Íý²ò¤äÀ°Íý¤ÎÆñ¤·¤µ¤âÈ¼¤¦¡£¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Ï¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢À¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤ò±Ç¤¹¶À¤Ë¡¢¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¢¨¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ò°ìÉôµÓ¿§¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¿ä¤·³è¤È¤ª¶â¡¢¡ÖÁÛ¤¤¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ä¤¹¤Î¤«
¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ÏÇ¯Îð¤äÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¸ÉÆÈ¤òÏÂ¤é¤²¤ëÂçÀÚ¤Ê¼ñÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¶âÁ¬Åª¤Êµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÁêÂ³»þ¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£ÆÃÄê¤ÎÌÜÅª¤Ç¡¢¤ª¶â¤ò»Ä¤¹°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°ä¸À½ñ¤ËÌÀµ¤¹¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢À¸Á°¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ë²ÈÂ²¤ØÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£
²ÈÂ²Â¦¤â¡Ö¼ñÌ£¤Ë»È¤Ã¤¿¤ª¶â¡×¤È°ì³ç¤ê¤Ë¤»¤º¡¢¤½¤Î»Ù½Ð¤¬ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ì¤Û¤É°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë»ëÅÀ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
À¸¤¤¬¤¤¤È¤ª¶â¤Î¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹Àß·×¡×¤ò
¿ä¤·³è¤Ï¡¢¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢À¸³è»ñ¶â¤ä¾Íè»ñ¶â¤È¤ÎÀþ°ú¤¤¬¡¢Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£ÆÃ¤ËÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î³Ú¤·¤ß¤À¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢»Ù½Ð¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ì¤Ð¡¢À¸³è¤äÁêÂ³¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÎã¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¿ä¤·³èÍÑ¸ýºÂ¡×¤ò¡¢À¸³èÈñ¤ÈÊ¬¤±¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í¸ú¤À¡£¿ä¤·¤Ø¤Î´óÉÕ¤ä»Ù±ç¶â¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°ä¸À½ñ¤ä¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Î¡¼¥È¤Ç¡¢°Õ¸þ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤ª¶â¤Ï¡Ö»È¤¤Êý¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö°ä¤·Êý¡×¤Ç¤â¡¢¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò±Ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£À¸¤¤¬¤¤¤È»ñ»º´ÉÍý¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¸å²ù¤Î¤Ê¤¤ÁêÂ³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÀÐºäµ®»Ë¡¿¾Ú·ô²ñ¼ÒIFA¡¢AFP¡¢ÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñÇ§Äê »ñ»º·ÁÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¥Þ¥Í¡¼¥·¥Ã¥×¥¹±¿±ÄÂåÉ½¼Ô¡£¡Ö¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¡¢½»¤Þ¤¤¡¢ÊÝ¸±¡¢ÁêÂ³¡¢ÀÇÀ©¡×¤ÎFPÊ¬Ìî¤¬ÀìÌç¡£