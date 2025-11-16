17日(月)の最高気温は東北から九州では20℃前後まで上がる所が多いでしょう。ただ、北から次第に寒気が流れ込み、夜は北または西よりの風が冷たく感じられそうです。18日(火)からは今季一番の寒気が流れ込み、冬本番のような寒さになるでしょう。ダウンジャケットや冬のコートが活躍しそうです。

今日16日 日中は過ごしやすい陽気

今日16日の朝は、北海道から北陸を中心に所々で今季一番の冷え込みとなりました。最低気温は函館市でマイナス1.2℃、青森市で0.8℃、山形市で0.9℃、富山市で5.0℃まで下がりました。





最高気温は全国的に平年より高い所が多くなりました。札幌市で10.3℃と3日ぶりに10℃以上となりました。大阪市で20.9℃、福岡市で21.6℃と10月下旬並みで過ごしやすい陽気でした。

17日(月) 日中は気温上昇 夜は風が冷たい

17日(月)は、低気圧が急速に発達しながら日本海北部からオホーツク海に進み、寒冷前線が北日本から西日本を通過するでしょう。前線が通過する前は南よりの風が吹いて、気温がグンと上がりそうです。最高気温は、仙台市から福岡市は20℃前後まで上がり、平年を上回るでしょう。



ただ、北から寒気が流れ込み、夜は冷え込む見込みです。札幌市では夜はダウンジャケットが必要なくらいの冷え込みとなりそうです。

18日(火)以降は冬本番の寒さ

18日(火)からはこの時期としては強い寒気が西日本まで南下し、日中も寒くなります。



18日(火)の最高気温は、札幌市は1℃と12月下旬並みとなるでしょう。仙台市や金沢市は10℃以下で平年を下回りそうです。東京都心も15℃と17日(月)より大幅に下がるでしょう。名古屋市や大阪市は14℃、福岡市は12℃と12月並みになりそうです。北よりの風も強く、気温の数字より寒く感じられるでしょう。



19日(水)は東京都心ではさらに気温が低くなり、13℃と12月上旬並みとなりそうです。大阪市は11℃と年末頃の寒さでしょう。しっかりと寒さ対策をしてお過ごしください。



朝は冷え込みが強まります。18日(火)は札幌市では冬日(最低気温は0℃未満)となるでしょう。東京都心では6℃と今季一番の冷え込みとなりそうです。名古屋市は20日(木)は3℃と霜が降りるくらいの冷え込みとなるでしょう。



朝の服装指数をみますと、札幌市はダウンジャケットが必要になりそうです。仙台市から福岡市でも冬のコートが必要になるでしょう。

寒気の後は季節が足踏み

ただ、このまま季節が加速するわけではなさそうです。最新の1か月予報によりますと、11月22日から28日にかけては全国的に平均気温は平年並みか高いでしょう。11月29日から12月12日にかけても北日本や東日本の平均気温は平年並みか高い見込みです。季節はいったん足踏み。まだ日中は暖かい日もありそうです。