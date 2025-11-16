岡山県瀬戸内市の「日本一のだがし売場」でお菓子のキャラクターたちが大集合するイベントが開かれ、会場は子どもたちの笑顔に包まれました。

【写真を見る】「日本一のだがし売場」に人気のお菓子キャラクターが大集合 子どもたちが大喜び【岡山】

「がんばって、だーくん」

よちよち歩きで登場したのは、店が「日本一のだがし売場」という名前になって10年になるのを記念して誕生した「だーくん」です。

お菓子キャラクター9体 あなたはいくつ知ってる？

さくさくパンダやチョコボールなど、人気のお菓子キャラクターあわせて9体が登場。全国でも珍しい機会に、子どもたちは大喜びでした。

（来場した子ども）

「うれしかった」

「だーくん、かわいいって思った」

「手キョロキョロ。かわいかった」

（日本一のだがし売場 秋山創一朗社長）

「いろんなメーカーさんの着ぐるみが一緒に応援してくれて、祝ってくれて嬉しかったです。子どもたちがこんだけ喜んでくれてるんで、それだけがすべてです。こういうことを（今後も）していきたいと思います」

会場では地元の子どもたちのステージショーなども開かれ、イベントは一日大にぎわいでした。