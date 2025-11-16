「日本一のだがし売場」に人気のお菓子キャラクターが大集合 子どもたちが大喜び【岡山】
岡山県瀬戸内市の「日本一のだがし売場」でお菓子のキャラクターたちが大集合するイベントが開かれ、会場は子どもたちの笑顔に包まれました。
【写真を見る】「日本一のだがし売場」に人気のお菓子キャラクターが大集合 子どもたちが大喜び【岡山】
「がんばって、だーくん」
よちよち歩きで登場したのは、店が「日本一のだがし売場」という名前になって10年になるのを記念して誕生した「だーくん」です。
お菓子キャラクター9体 あなたはいくつ知ってる？
さくさくパンダやチョコボールなど、人気のお菓子キャラクターあわせて9体が登場。全国でも珍しい機会に、子どもたちは大喜びでした。
（来場した子ども）
「うれしかった」
「だーくん、かわいいって思った」
「手キョロキョロ。かわいかった」
（日本一のだがし売場 秋山創一朗社長）
「いろんなメーカーさんの着ぐるみが一緒に応援してくれて、祝ってくれて嬉しかったです。子どもたちがこんだけ喜んでくれてるんで、それだけがすべてです。こういうことを（今後も）していきたいと思います」
会場では地元の子どもたちのステージショーなども開かれ、イベントは一日大にぎわいでした。