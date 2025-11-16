【大人のハニーズ】がセンス良い！ 40・50代がゲットしたい♡「最旬シューズ」

冬に向けてシューズを新調したいミドル世代には、足元からおしゃれを底上げできそうなキレイめのシューズがおすすめ。今回編集部が注目したのは【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の最旬シューズ。トレンド大本命の、クラシカルなローファーとフェイクファーブーツを紹介します。

洗練された雰囲気をまとえそうなビット付きローファー

【GLACIER lusso】「ビット付ヒールローファー」\3,980（税込）

クラシカルなファッションが人気を集めている今シーズン。上品なビット付きのローファーは、履くだけでコーデの鮮度アップに繋がるかも。ゴールドビットが高級感を漂わせます。ヒールが太めなので安定感があり、履き心地が良さそうです。レザー調の素材が使われたブラックのほか、秋冬ムード高まるスエード調のチャコールもラインナップ。

マンネリ打破に◎ 3wayで履けるショートブーツ

【GLACIER lusso】「3wayブーツ」\4,980（税込）

スエード調の素材が上品な足元を演出するブーツ。取り外し可能なフェイクファーとベルトが付いており、付け換えることで3通りのデザインが楽しめる優れものです。ヒールは約5.5cmで、公式サイトによると「ほどよい美脚効果がありながら安定感も◎」とのこと。グレージュ・ブラックの2色展開でどちらも合わせやすそうです。

