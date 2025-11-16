仕事のへこみエピソードでお鍋が1杯無料　「凹メシ食堂」11月24日より新宿で開催

株式会社Mizkan（ミツカン）が、11月24日から「新入社員限定！凹メシ食堂」「はたらくみんなの！凹メシ食堂」を新宿に期間限定オープン。「仕事のへこみエピソード」を持ち寄ると、イベント体験に応じたトッピング入りのお鍋が1杯無料で食べられます。

へこんだ気持ちをごはんの力で元気づける同社の「凹メシ」プロジェクト第4弾にあたる今回は、「頑張らなければいけない、だからこそへこむことが多い」新入社員1年目にフォーカス。勤労感謝の日にちなんでココロもカラダも温まるお鍋が無料提供されます。

来場者は、「新入社員時代のへこみエピソード」が点在するオフィススペース風の店内で「仕事のへこみエピソード」をカードに記入し、「職場のロッカー」や「オンライン会議」などのイベントを体験。その内容に応じたトッピング入りのオリジナル鍋が味わえます。

鍋つゆは、ミツカンの人気商品「〆まで美味しい ごま豆乳鍋つゆ」と、新商品「〆まで美味しい 北海道産ほたてと蛤の貝だし鍋つゆ」「鍋THE WORLDシリーズ 発酵唐辛子のユッケジャンテイスト」の3種類を用意。

さらに、水餃子・つくねなどのメイントッピング3種類と、たこ焼き・カマンベールチーズ・揚げパンなどのサブトッピング5種類からそれぞれ1種類ずつを選んで組み合わせることができ、全部で45通りの中から自分だけの一杯が楽しめます。

イベント前半の11月24日から27日までは「新入社員限定！凹メシ食堂」として展開し、お鍋を食べられるのは新入社員に限定されます。後半の11月28日から30日までは「はたらくみんなの！凹メシ食堂」として、はたらく全ての人がお鍋を食べることが可能。オフィススペース風の展示体験や、鍋つゆが当たる「凹メシくじ」は、イベント全期間を通して誰でも参加できます。

会場は「サナギ新宿」（東京都新宿区新宿3-35-6）で、参加は無料です。開催時間は11月24日が15時から21時まで、25日から27日は17時から21時まで、28日から30日までは11時から21時まで。最終日のみ20時閉店となっています。

