南魚沼市の住宅の敷地でクマが木の上に居座り、市が緊急銃猟を実施して捕獲し、駆除しました。



市や警察によりますときょう午前10時半ごろ南魚沼市大木六で「クマ1頭が柿の木に登って柿を食べているのを見た」と通報がありました。



警察が現場に駆け付けたところ体長50センチほどのクマ1頭が住宅の敷地にある柿の木の上にいることが確認され、周辺の住民に警戒を呼びかけました。

その後、クマは50mほど離れた別の住宅の敷地にある木に登ったため、市が、人の生活圏内で危険と判断し緊急銃猟を許可。

午後2時40分ごろ猟友会が麻酔銃で捕獲しクマを駆除しました。



■付近の住民

「麻酔銃で撃った。それで(木の)下に落ちた。やっぱり怖いですね」



このクマによるけが人はいませんでした。