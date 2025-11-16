JFL・滋賀が年間2位を確定！　最終節で『118人以上』の動員達成でJ3・JFL入れ替え戦に出場決定

JFL（日本フットボールリーグ）第29節が16日に行われ、レイラック滋賀が2位を確定させた。



レイラック滋賀は16日、JFL第29節でブリオベッカ浦安・市川と対戦。試合は一度逆転を許す展開となったが、82分にDF鍋田純志が貴重な同点ゴールを挙げ、2−2でタイムアップ。同時刻開催だった3位ラインメール青森が敗れ、最終節を前に、勝ち点差が「6」となったため、レイラック滋賀の2位が確定した。



また、23日に行われる最終節横河武蔵野FC戦において、「118名以上」の観客を動員できれば、J3リーグ入会審査項目の「入会直前年度のJFLリーグ戦において、ホームゲームの1試合平均入場者数が2000人に到達」もクリアすることに。これにより、J3リーグで20位となったクラブとの『J3・JFL入れ替え戦』に出場することができる。