秋晴れとなった16日 弥彦村の紅葉の名所がにぎわいを見せました。



弥彦公園のもみじ谷では約1000本植えられているというもみじなどが鮮やかに色づき、見ごろを迎えています。

16日は多くの家族連れなどが訪れ、人気スポットの観月橋などで写真を撮る人の姿が見られました。



■訪れた人

「初めて来ました。一番いい時に来たなと思っている」

■訪れた人

「思ったよりすごくよかった。きれいだった。」



弥彦観光協会によりますと、夏の猛暑の影響で色づきが遅く、今月いっぱいは紅葉を楽しめそうだということです。

先月はじまったライトアップは今月30日まで、午後5時から午後9時までの点灯です。