色鮮やかな紅葉を見に家族連れでにぎわう 紅葉の名所弥彦公園のもみじ谷【新潟】
秋晴れとなった16日 弥彦村の紅葉の名所がにぎわいを見せました。
弥彦公園のもみじ谷では約1000本植えられているというもみじなどが鮮やかに色づき、見ごろを迎えています。
16日は多くの家族連れなどが訪れ、人気スポットの観月橋などで写真を撮る人の姿が見られました。
■訪れた人
「初めて来ました。一番いい時に来たなと思っている」
■訪れた人
「思ったよりすごくよかった。きれいだった。」
弥彦観光協会によりますと、夏の猛暑の影響で色づきが遅く、今月いっぱいは紅葉を楽しめそうだということです。
先月はじまったライトアップは今月30日まで、午後5時から午後9時までの点灯です。
弥彦公園のもみじ谷では約1000本植えられているというもみじなどが鮮やかに色づき、見ごろを迎えています。
16日は多くの家族連れなどが訪れ、人気スポットの観月橋などで写真を撮る人の姿が見られました。
■訪れた人
「初めて来ました。一番いい時に来たなと思っている」
■訪れた人
「思ったよりすごくよかった。きれいだった。」
弥彦観光協会によりますと、夏の猛暑の影響で色づきが遅く、今月いっぱいは紅葉を楽しめそうだということです。
先月はじまったライトアップは今月30日まで、午後5時から午後9時までの点灯です。