今週の【新規公開(IPO)銘柄】 ハンワＨ、ノースサンド
●11月17日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<275A> ハンワホームズ 名証ネクスト 建設業
【事業内容】
建設業およびEC（電子商取引）を中心とした小売・卸売業など
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2025年 2月期 1865 19 17 12 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】フィリップ証券
【公募・売り出し】
公募38万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し5万7000株を実施する。
【公募・売り出し価格】 270円
【調達資金の使途】りんくう公園（中地区）施設の開発工事資金。
●11月21日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<446A> ノースサンド 東証グロース サービス業
【事業内容】
総合コンサルティング事業
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2025年 1月期 16417 2774 2798 1974 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】大和証券
【公募・売り出し】
公募900万株、売り出し822万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し258万株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1120円
【調達資金の使途】コンサルタントの採用費と人件費など。
