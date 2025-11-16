Vaundy、異例の番組出演をサプライズ発表 『情熱大陸』＆『日曜日の初耳学』コラボ
シンガー・ソングライターのVaundyが16日、ワンマンライブツアー『Vaundy one man live VAWS hall tour “little punk”』のファイナル（東京ガーデンシアター）で、12月14・15日放送のMBS／TBS系『情熱大陸』と『日曜日の初耳学』への出演をサプライズ発表した。
【写真】ものづくりに対する熱い思いを語るVaundy
『情熱大陸』と『日曜日の初耳学』両番組がコラボレーションし、同一人物を同日（14日）に取り上げるのは番組史上初めて。さらに『情熱大陸』は2夜連続スペシャルとして14・15日と2日間にわたって、Vaundyの密着ドキュメンタリーを放送する。
会場で出演が発表されると、観客からはどよめきが起こった。また同日に『情熱大陸』と『日曜日の初耳学』の公式Xが更新され、Vaundyの出演を発表。それぞれの予告動画が公開された。
『日曜日の初耳学』では、山下達郎がVaundyを語ることが紹介され、Vaundy自身も「マジ？」「アツ」と興奮する様子が映し出された。続く『情熱大陸』では、歌だけでなく、さまざまなモノづくりに取り組む姿や、「自分をカッコいいと思って生きたことない。だから、その分、自分がつくるものがダサいって言われるのがすごく嫌」と打ち明ける姿があった。
【写真】ものづくりに対する熱い思いを語るVaundy
『情熱大陸』と『日曜日の初耳学』両番組がコラボレーションし、同一人物を同日（14日）に取り上げるのは番組史上初めて。さらに『情熱大陸』は2夜連続スペシャルとして14・15日と2日間にわたって、Vaundyの密着ドキュメンタリーを放送する。
『日曜日の初耳学』では、山下達郎がVaundyを語ることが紹介され、Vaundy自身も「マジ？」「アツ」と興奮する様子が映し出された。続く『情熱大陸』では、歌だけでなく、さまざまなモノづくりに取り組む姿や、「自分をカッコいいと思って生きたことない。だから、その分、自分がつくるものがダサいって言われるのがすごく嫌」と打ち明ける姿があった。