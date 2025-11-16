白菜にタレを塗り込む部長の鳥取泰介さん（中央）ら大阪偕星学園高キムチ部員＝9月、大阪市生野区

関西有数のコリアンタウンを擁する大阪市生野区。同区の大阪偕星学園高には、生徒がキムチ作りに打ち込む「キムチ部」がある。使う食材はメロンからマシュマロまで。柔軟な発想を武器に、全国唯一とされる部活で生徒は青春の日々にどっぷり「漬かって」いる。（共同通信＝川口マヌエル）

放課後、学校の食堂の調理場に部員約10人が集まり、黙々とキムチ作りに取り組んでいた。塩漬けした白菜の葉を一枚一枚めくり、韓国産の唐辛子やアミエビの塩辛を混ぜ合わせたタレを丁寧に塗り込む。「ここをサボるとおいしくなくなるんです」と、部長で2年生の鳥取泰介さん（16）は語る。

創部は2022年春。同高専務理事太田尚樹さん（37）が、街の特色を生かした部活を、と部員2人でスタートした。初めはインターネットの動画を参考に見よう見まねで作ったが、太田さんは「すごくまずかった」と苦笑交じりに振り返る。

頼ったのが、学校近くにある商店街「大阪コリアタウン」のキムチ店。作っては食べてもらい、アドバイスを得て腕と味を磨いた。

部活のモットーは「自分たちで考える」だ。定番の白菜はもちろん、枝豆や柿、スナック菓子すら材料に。創部当初から助言してきた老舗キムチ店「宮本商店」の宮本翼成さん（61）は「自分たちにはない発想力がある」と太鼓判を押す。

活動は週3日で、白菜20玉を仕込み、部員総がかりで夜まで作業することもある。代表作は大豆ミートを白菜キムチとかけ合わせた一品。「肉をキムチにしたら面白そう」と試行錯誤し臭みの少ないそぼろ風の大豆ミートにたどり着いた。2023年の「漬物グランプリ」学生部門に出品、初出場でグランプリを獲得した。

保護者向けにキムチ作りの体験会を開いたり、近所のラーメン店で提供したり、活動の幅も広がってきた。目標は商品化で、今年8月には府内の大学のゼミを訪ね、マーケティングや宣伝手法を学んだ。鳥取さんは「いつかは韓国に行き、現地の人に食べてもらいたい」と意気込んでいる。

◎大阪コリアタウン

大阪コリアタウン 大阪市生野区にある商店街。商店街によると、キムチを扱う韓国食品店やK―POPアイドルのグッズ店など東西500メートルに約150店舗が軒を連ねる。戦前に朝鮮半島や済州島からの移住者が集まり、同胞向けの「朝鮮市場」として発展。2000年代に入ると、韓流ブームで注目が集まり、年間約200万人が訪れる観光スポットとなった。

大阪偕星学園高のキムチ部が漬けた、枝豆や柿などのキムチ（同部インスタグラムから）

大阪府内の大学のゼミを訪ね、マーケティングを学んだ大阪偕星学園高キムチ部の部員ら＝8月、大阪市東淀川区