¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÀ¾Éð¡¦º£°æÃ£Ìéà¥Ñ¥É¥ì¥¹ºÇÍÎÏá¤ÈÊÆÊóÆ»¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÂ°¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡ÖÆüËÜ¤ÎÍ§¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¡Ä¡×
¡¡À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Î°ÜÀÒÀè¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬µÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£Í£Ì£Â¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ¤ÏÀ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÂ°¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ð¥»»á¤¬¡ÖÆüËÜ¤ÎÍ§¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥á¥Ã¥Ä¤¬º£°æ¤Î·ÀÌóÍÎÏ¸õÊä¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤âÀèÈ¯ÉÔÂ¤Ç¡¢À¾³¤´ß¤È¤¤¤¦ÃÏÍýÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤âÅöÁ³¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ïº£µ¨£¸¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥·¡¼¥ºÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Èºòµ¨£±£³¾¡¤òµó¤²¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ó¥°Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤ÎÎ¾ÀèÈ¯¤¬º£¥ª¥Õ£Æ£Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê£³£¹¡Ë¤â±¦¥Ò¥¸¼ê½Ñ¤Î¤¿¤áÍè¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ´µÙ¤¬³ÎÄê¡£µß±ç¤Î¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥ß¥é¡¼Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤òÀèÈ¯Å¾¸þ¤µ¤»¤ë¥×¥é¥ó¤â¤¢¤ë¤Û¤ÉÀèÈ¯¿Ø¤Ï¶ðÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µßÀ¤¼ç¤È¤·¤Æº£°æ¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤â¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢ÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¡¼Åê¼ê³ÍÆÀ¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤ËÉâ¾å¡×¤ÈÊóÆ»¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡£º£°æ¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤¹¤ì¤ÐÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ÀÌó¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£