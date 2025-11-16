今季MLBでワールドシリーズMVPに輝き、チームをシリーズ連覇へと導いたドジャース・山本由伸投手。その日本時代を知るブルペン捕手が当時を明かしたほか、変化球のすごさを語りました。

オリックス時代の山本投手のボールを入団から6年間受け続けた、ブルペン捕手の瓜野純嗣さん。「常にキャッチボールも共にしていて、ブルペンも自分が1番受けている。たぶん日本で由伸の球を自分が1番知っている」と答えます。

「ボーンって球が来て、出どころが見にくい。『えっ！』と思って」と球を受けた当時の心境を明かす瓜野さんは、中でも衝撃を受けたボールには「スプリット、フォーク」と回答。「その時はあの子はツーシームと言っていた。『ツーシームいきます』と言われ、曲がると思ったら落ちたので、『ちょっと待って、どこ握ってる？』と聞いたらスプリットの握りで。『これフォークだね』と(笑)」と、ほほえましいエピソードを披露します。

そのスプリットは今季山本投手が最も多く三振を奪ったウイニングショット。「真っすぐに近いスプリット」と語る瓜野さんは、「球がものすごく回転していて、回転しているからこそ真っすぐに見える。たぶんバッターは見分けがついていない」と打者にとってやっかいなボールであると分析しました。

さらにカーブについては「曲がったあとも速い」とその特徴を説明します。「よくある他の投手の変化球は壁に当たって曲がるので、1回緩くなる。良いピッチャーは(壁に当たってからもボールが)速い」と、変化するポイントを壁に例えて説明。そして山本投手のカーブも「同じようなスピードで(最後まで)来るので、日本時代からものすごく良いカーブだった」と振り返りました。

