指原莉乃プロデュースの女性１２人組アイドルグループ「≠ＭＥ」（ノットイコールミー）が１６日、神奈川・海老名駅西口中心広場で１１ｔｈシングル「排他的ファイター」（１２月１０日発売）のスペシャルリリースイベントを行い、約３０００人がファンが詰めかけた。

「排他的ファイター」を初パフォーマンス披露したほか、「神様の言うとーり！」「最強のラブソング」「まほろばアスタリスク」ら人気曲で畳みかけると、ファンも大きな声援で応えた。



今年４月２９日、埼玉・越谷のイオンレイクタウンで行われた前作リリースイベントは来場者による暴行事件で中止に。１０月１６日に開催を妨げたとして、埼玉県警は威力業務妨害と傷害の疑いで自称大学生の男と会社員の男が逮捕された。同グループが関東でのリリースイベントは２４年８月３１日以来、約１年３か月ぶりとなった。また、今月８日に行われた今作の「個別お話し会・ツーショット撮影会」では、メンバー６人が体調不良で中止となっていた。

この日は１２人全員が登場し、元気にパフォーマンス。鈴木瞳美は「すごくたくさんの皆さんに見守られながら、初披露を無事終えられてすごいほっととしているんですけれど。前作の『モブノデレラ』とはまたガラッと雰囲気の変わった１１枚目シングルということで、新たな私たちの魅力も皆さんにお届けできるよう精一杯頑張ります」と決意。センターの冨田菜々風は「すごいドキドキしていたんですけど、皆さんに楽しんでいただけるパフォーマンスをお届けできたんじゃないかなって思います。１１枚目シングル、皆さん、本当にこれからよろしくお願いします」と呼びかけた。