演歌歌手の大江裕（３６）が誕生日の１６日、出身地であり観光大使を務める大阪・岸和田市の岸和田グランドホールで「３６祭バースデイスペシャルディナーショー」を行った。

３６歳の年男を迎えた大江は、師匠の北島三郎ともつながる「３６」を大事な数字として「３６祭」と銘打って様々な企画を行ってきた。今回のディナーショーは１１月１２日にリリースしたアルバム「大江裕が唄う『恩師・北島三郎 〜原 譲二〜 作品集』」に収録されている原譲二（北島）作曲「魂」からスタート。「１９歳で歌手になりまして、故郷に帰ってコンサートができることに感謝し、まごころを込めて唄わせていただきます」とあいさつした。

ステージではデビュー曲「のろま大将」、「北海ながれ歌」などオリジナル曲のほか、生誕１００年を迎えた星野哲郎作詞の名曲である水前寺清子の「涙を抱いた渡り鳥」、「いっぽんどっこの唄」のカバーも見事に歌い上げた。

さらに、大江の祖父と祖母もこの日は来場。祖父が大江に幼い頃から北島の曲を聴かせ、近所のカラオケ喫茶などに連れて行き、演歌や歌謡曲の世界に触れさせるきっかけを与えた。大江は幼稚園の頃に同級生がアニメソング「アンパンマンのマーチ」などで盛り上がっている中、北島の「兄弟仁義」を披露するなど、幼稚園の先生や周りの大人を驚かせたエピソードもある。

祖父・祖母がいる和やかな空気の中で、バースデイケーキが運ばれ、３６歳の誕生日を大勢のファンに祝われた大江は涙ぐむ姿も見せた。

ステージの締めくくりには前作「北海ながれ歌」に引き続き北海道をテーマにした最新曲「十勝秋冬」を披露。「来年１１月２１日に、岸和田グランドホールにてバースデーイベントを開催させていただくことが決定いたしました。是非、来年も皆様にお会いできるのを楽しみにしております」と凱旋を誓った。