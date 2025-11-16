画像提供：I’m donut？

生ドーナツ専門店「I’m donut ？渋谷店」が2025年11月1日(土)、ついに「I'm donut？グルテンフリー」としてリニューアルオープン。

ufu.編集部はメディア向けに開催されたイベントへ参加。新たなスタートを切る注目店を紹介していきます！

「I'm donut？グルテンフリー」とは？

旧I'm donut？渋谷店を改修した、I'm donut？グルテンフリー画像提供：I’m donut？

"ふわふわ＆もちもちとした生ドーナツ"が特徴の「I'm donut？」ですが、リニューアルした店舗では小麦を使わず、卵やバターを使用したリッチなグルテンフリー生地で作るドーナツを提供。

生地には国産米粉をベースに、カボチャやバナナなどの素材を練り込み、水分量や甘みのバランスにこだわっているとのこと。たっぷりと水分を含ませ高温で一気に揚げることで、ふわっと軽やかでやさしい口どけが楽しめます。

小麦を使わずによりしっとり・ふんわりとした生地を実現し、惣菜系ドーナツを含む約30種類ものラインナップを展開。

店内はアンティークを基調としつつも、カラフルでポップな遊び心満載の空間画像提供：I’m donut？

店内にもシェフである平子さんのこだわりがたくさん。「現実世界にブロックが降りてきたような世界観」を意識されたとの言葉通り、ブロックをイメージした四角いドーナツと、まるで"おもちゃの実寸大ブロック"が落ちてきたようなカラフルな陳列台が、シックな店内のデザインに組み込まれています。ゲームの世界に入り込んだようなワクワク感に包まれる空間です。

「グルテンフリー」にこだわった理由とは？

食の多様化が進む中で、小麦を控えている方・食べられない方にもドーナツを楽しんでいただきたいという想いから、"国産米粉を中心に仕上げたグルテンフリー生地"を取り入れた新しいブランドに。新しい選択肢のひとつになればというシェフの考えを感じます。

今回のリニューアルを機に商品開発でこだわったポイントを伺うと、これまでのグルテンフリー生地には使用していなかった、卵やバターを配合した新たなグルテンフリー生地を開発。これにより濃厚な味わいを実現し、『しっとり＆ふわっと』食感が楽しめるようになったとのこと。

ufu.編集部がセレクトしたドーナツを食べてみた

さっくりとした食感が特徴のオールドファッション生地を使ったドーナツ季節商品を含むスイーツ系ドーナツ惣菜系ドーナツ「メープルプロシュート」

プレーンのグルテンフリー生地に、きび糖をまぶしたベーシックなドーナツ「I'm free？ オリジナル」は、ふわふわ食感がたまらない一品。対して、さっくりとした食感が特徴の「fashion freeオリジナル」生地の周りをグレーズドでコーティングをし、シンプルながら素材の味わいをしっかり楽しめる一品。この2種は食べ比べで楽しむのもおすすめです。

クリームを使ったドーナツ「カスタード」では、ふわふわ生地の中に濃厚なカスタードクリームがたっぷり。抹茶を使った「トリプル抹茶」では、グルテンフリー生地に抹茶を練り込み、抹茶チョコでコーティングを。仕上げに抹茶チョコを散らすなど、生地以外の部分にも美味しさへのこだわりを強く感じました。

※「I'm donut？グルテンフリー」の商品は、小麦を使用しておりません。また通常店舗とは独立した専用の製造環境でお作りしておりますが、コンタミネーション（微量混入）を完全に排除することは難しいため、アレルギーをお持ちの方などは、ご購入をお控えください。

新ブランド【I'm donut？グルテンフリー＆ヴィーガン】同時オープン

画像提供：I’m donut？

I'm donut？グルテンフリーからすぐ見える場所にオープンした「I'm donut？グルテンフリー＆ヴィーガン」。小麦だけでなく、動物性素材を控える方にもドーナツを楽しんでいただきたいという想いから、チョコレートやクリームなどのすべてを植物性素材から作り、コクや香りのバランスにもこだわって誕生した、新しい形のドーナツを10種類提供しています。

通常は卵や乳製品を使用して作るカスタードも、今回のリニューアルを機にレシピを見直し、植物性素材だけで仕上げた専用の自家製カスタードクリームを開発。ひと口ごとに素材そのものの香りや甘みを感じられるような工夫をされたとのこと。植物性素材のみでも、まるで通常のドーナツのような満足感を楽しめる美味しさに仕上げています。

2店舗で提供しているドーナツの違い

「グルテンフリー＆ヴィーガン」のドーナツも一足先に試食させていただきましたが、プレーンのグルテンフリー生地に、きび糖をまぶしたベーシックなドーナツの「アイムフリー？ ヴィーガン オリジナル」は、"ふんわり・しっとり・なめらか"な新食感。軽めの生地が特徴で、卵や乳製品を使用しない代わりとして生地に練り込まれてるバナナがふわっと香ります。

「ピスタチオクリーム」はオリジナルの生地をベースにピスタチオクリームが真ん中までぎっしり詰まっており、ピスタチオ好き必見の一品！卵を使用していないことを感じさせないクリームを最後まで堪能できました。

卵やバターを使用したリッチで濃厚な生地が特徴の「I'm donut？グルテンフリー」、素材そのものの香りや甘み・みずみずしくさっぱりな生地が特徴の「I'm donut？グルテンフリー＆ヴィーガン」、ぜひそれぞれを体験していただきたいです。

※「I'm donut？グルテンフリー＆ヴィーガン」の商品は小麦や、卵・乳などの動物性食品は使用しておりません。また通常店舗とは独立した専用の製造環境でお作りしておりますが、コンタミネーション（微量混入）を完全に排除することは難しいため、アレルギーをお持ちの方などは、ご購入をお控えください。

ここでは紹介しきれない程、たくさんのドーナツが並んでいるので、きっとお好みのものが見つかるはず。ぜひこの機会に、新しく生まれ変わった「I'm donut？グルテンフリー」と「I'm donut？グルテンフリー＆ヴィーガン」へ足を運んでみてください！

About Shop

店名：I'm donut？グルテンフリー渋谷青山通り

住所：東京都渋谷区渋谷2-9-1

営業時間：10時～20時（完売次第閉店）

定休日：不定休

公式Instagram：@im.donut.gluten.free

About Shop

店名：I'm donut？グルテンフリー＆ヴィーガン渋谷青山通り

住所：東京都渋谷区神宮前5-53-4

営業時間：11時～19時（完売次第閉店）

定休日：不定休

公式Instagram：@im.donut.gluten.free

もか

ウフ。編集スタッフ

製菓学校卒業後、美味しいお店と商品を広めたいと思い、洋菓子販売と飲食店専門の広告代理店を経てウフ。編集部へ。チョコレート、ピスタチオスイーツが好き。