¡¡2¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ê25¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿ËëÆâºÇÇ¯Ä¹¤Î¶ÌÏÉ¡ÊÊÒÃËÇÈÉô²°¡Ë¤ò¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¤Ç²¼¤·¡¢½éÆü¤«¤é8Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¤Ç¶ÌÏÉ¤Ë²¼¤ËÆþ¤é¤ì¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï±¦¤Ë²ó¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¡£Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ø¤Î¶âÀ±¸¥¾å¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·´ØÏÆ¤Î°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡á°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤Ï²¦Ë²¤ò²¼¤«¤é¤·¤Ö¤È¤¯¹¶¤á¡¢ºÇ¸å¤ÏÅÏ¤·¹þ¤ß¤Ç1ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£º£Ç¯½Õ¾ì½ê¤Î¿·ÆþËë¤«¤é4¾ì½êÏ¢Â³¤Ç11¾¡¤òµó¤²¡¢º£¾ì½ê¼¡Âè¤ÇÂç´Ø¾º¿Ê¤â¤¢¤êÆÀ¤ëÃæ¡¢½çÄ´¤ËÇòÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁðÌî¤«¤é²þÌ¾¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ëÅìÁ°Æ¬5ËçÌÜ¤ÎµÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê24¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤Ï¡¢¼ã¸µ½Õ¤Ë²¡¤·ÅÝ¤·¤ÇÇÔ¤ì2ÇÔÌÜ¡£Æ±¤¸¤¯1ÇÔ¤ÇÃæÆü¤ò·Þ¤¨¤¿ÅìÁ°Æ¬12ËçÌÜ¤ÎÆ£¥ÎÀî¡Ê20¡á°ËÀª¥Î³¤Éô²°¡Ë¤â¡¢Í§É÷¤ò¹¶¤á¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÄËº¨¤Î¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¤òµö¤·¤Æ2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£