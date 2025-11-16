¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Ë½¸·ë¡¡Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤äÉØ¿Í²ñ¤ÎÆâ¾ð¹ðÇò
¡¡¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ¡¢°æ¸ý»ñ¿Î¡¢²¬Åç½¨¼ù¡¢ã·Æ£Î´¡¢¥Þ¥Ã¥¯ÎëÌÚ¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦AKIÃöÀ¥¤¬¡¢17ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¡Ê¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÈÂçÃ«æÆÊ¿¥Ö¡¼¥à¡É¤Ë¤è¤êÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥à¥®¥å¡¼¡ª¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÈºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤òÊú¤´ó¤»¤ëÂçÃ«æÆÊ¿
¡¡¸½Ìò»þÂå¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¹×¸¥¤·¤¿°æ¸ý¤È²¬Åç¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤±¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÈäÏª¡£°æ¸ý¤Ï¥ê¥ó¥°¤Î²ÁÃÍ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¶õ¹Á¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¡¢²¬Åç¤â¡Ö¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤ÎÅÏÊÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢ºÇ½é¤ÏÀöÂõ·¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ë¡£ã·Æ£¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö100Ã¥»°¿¶¤ò¼è¤Ã¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¡¢3°Ì¤¬ÌîÌÐ±ÑÍº¤µ¤ó¡¢2°Ì¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î»ä¤¬1°Ì¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¡¢¸Þ½½Íò¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤Ö¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬½¸¤¦¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¾×·â¥×¥ì¡¼±ÇÁü½¸¤â¡£¹¥Åê¼ê¤¿¤Á¤Î¹äÂ®µå¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜµå³¦ºÇÂ®¤ÎµåÂ®¡ÊÅö»þ¡Ë¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¸Þ½½Íò¤¹¤é¤â¡ÖËä¤â¤ì¤Á¤ã¤¦´¶¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ó¤Ê¸Þ½½Íò¤ÏÆüËÜµå³¦¤Ë¤¤¤¿»þ´ü¡¢¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒÄ¾Á°¤Î¾¾°æ½¨´î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿ÂÐ·è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¾Ü¤·¤¯¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆùÎ¥¤ì¡×¤ò¡Ö¥ß¡¼¥È¥°¥Ã¥Ð¥¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¥×¥ì¡¼°Ê³°¤ÎÌÌ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÉ×¿Í²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¬Åç¤ÎºÊ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î·ª¸¶Í³²Â¤«¤é¡¢É×¤Ç¤¢¤ëÁª¼ê¤¬ÂçÎÌ¼ºÅÀ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢ÉáÃÊ¤Î²ñÏÃ¤ÎÏÃÂê¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê¾Ú¸À¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AKI¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎºÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡AKI¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î½»Âð»ö¾ð¤ä¡¢°úÂà¸å¤ÎÀ¸³è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¡£²ÈÃµ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸Þ½½Íò¤ä°æ¸ý¤¬¡¢¼«¿È¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¨¥ê¥¢¤ÎÁª¤ÓÊý¤òÌÀ¤«¤¹°ìËë¤â¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎËÜµòÃÏ¥°¥ë¥á¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¡¦¥Á¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»î¿©¡£¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¿¤Á¤â¡Ö¡Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÌ£¤È¡Ë°ì½ï¤Ç¤¹¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥à¥®¥å¡¼¡ª¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÈºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤òÊú¤´ó¤»¤ëÂçÃ«æÆÊ¿
¡¡¸½Ìò»þÂå¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¹×¸¥¤·¤¿°æ¸ý¤È²¬Åç¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤±¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÈäÏª¡£°æ¸ý¤Ï¥ê¥ó¥°¤Î²ÁÃÍ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¶õ¹Á¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¡¢²¬Åç¤â¡Ö¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬½¸¤¦¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¾×·â¥×¥ì¡¼±ÇÁü½¸¤â¡£¹¥Åê¼ê¤¿¤Á¤Î¹äÂ®µå¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜµå³¦ºÇÂ®¤ÎµåÂ®¡ÊÅö»þ¡Ë¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¸Þ½½Íò¤¹¤é¤â¡ÖËä¤â¤ì¤Á¤ã¤¦´¶¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ó¤Ê¸Þ½½Íò¤ÏÆüËÜµå³¦¤Ë¤¤¤¿»þ´ü¡¢¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒÄ¾Á°¤Î¾¾°æ½¨´î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿ÂÐ·è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¾Ü¤·¤¯¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆùÎ¥¤ì¡×¤ò¡Ö¥ß¡¼¥È¥°¥Ã¥Ð¥¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¥×¥ì¡¼°Ê³°¤ÎÌÌ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÉ×¿Í²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¬Åç¤ÎºÊ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î·ª¸¶Í³²Â¤«¤é¡¢É×¤Ç¤¢¤ëÁª¼ê¤¬ÂçÎÌ¼ºÅÀ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢ÉáÃÊ¤Î²ñÏÃ¤ÎÏÃÂê¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê¾Ú¸À¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AKI¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎºÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡AKI¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î½»Âð»ö¾ð¤ä¡¢°úÂà¸å¤ÎÀ¸³è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¡£²ÈÃµ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸Þ½½Íò¤ä°æ¸ý¤¬¡¢¼«¿È¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¨¥ê¥¢¤ÎÁª¤ÓÊý¤òÌÀ¤«¤¹°ìËë¤â¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎËÜµòÃÏ¥°¥ë¥á¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¡¦¥Á¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»î¿©¡£¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¿¤Á¤â¡Ö¡Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÌ£¤È¡Ë°ì½ï¤Ç¤¹¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£