敷地1万平米で家族6人暮らし、医療機器メーカーでの1度の成功→“田舎暮らし”決意
BSテレ東は18日午後7時から『自給自足ファミリー2025秋【秘境で発見！仰天生活…大自然と生きる家族物語】』を放送する。究極の田舎暮らし『自給自足』をする家族に密着。子ども4人と山菜採りや養蜂を楽しむ家族が登場する。
【番組カット】おいしそ〜…自給自足暮らしを満喫！手作りピザ
人里離れた秘境で「自給自足」生活を送る家族を取材。移住1年目「初めての秋」に奮闘する女性…妻娘と離れ、息子と山で暮らす元エリートなど個性豊かな「自給自足ファミリー」。自分たちの食べるものは自分たちで作り、獲り、保存…家族で団結して充実させる幸せ＆驚きの生活とは。今回は「実りの秋」。新米に秋野菜、そして、山や川の幸…「野山のごちそう」が続々登場する。
7年前、神戸から高知県土佐町の山奥に移住した6人暮らしの一家。住んでいるところは、最寄りのバス停から1時間。わずか3世帯が暮らす集落。そこに暮らす一家の敷地は裏山まで含めると、敷地はなんと１万平米にも及ぶ。
神戸市内の医療機器メーカーで働いていた夫妻。昔から田舎暮らしを夢見つつも、すでに小学2年生と3歳の子どもがいる中で、切り出せずにいた。しかし、ある時に大きな案件を成功させたことで、夫は「頑張ったらなんでもできる」と思えるようになった。1度の成功が自信となり、田舎暮らしを決意。「もともとこういう暮らしをしたかった」と妻も同意し、自給自足をスタートさせた。
現在は、20種類の野菜を育て、4人の子どもはのびのび元気に育っている。秋は山菜採りや蜂蜜採集、川釣りと大忙し。3歳の末娘はイガイガの栗拾いに大喜び。秋タケノコの天ぷら、天然ウナギの白焼き…食卓一杯に 広がるごちそうに子どもたちもかぶりつく。
次女の目標だったパスタ作りを家族で応援。獲った鹿肉に、生地も手作り…できあがった絶品パスタの味は。
