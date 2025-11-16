ウクライナのゼレンスキー大統領は15日、汚職への関与が取り沙汰されている国営のエネルギー企業について、「大規模な改革に着手する」と述べ、統制を強める考えを示しました。

AP通信などによりますと、ウクライナの捜査当局は、国営原子力企業「エネルゴアトム」の契約をめぐり、およそ1億ドル、日本円で154億円規模の汚職があったなどとして、強制捜査に乗り出しています。

捜査当局はすでに5人を拘束しているほか、捜査対象には、ゼレンスキー大統領の知人も含まれているということです。

こうした動きを受けて、ゼレンスキー大統領は15日、国営エネルギー企業の経営陣の刷新なども含めた「大規模な改革に着手する」と表明しました。

ウクライナ政府の汚職をめぐっては軍事支援を行っているヨーロッパ各国も問題視しており、ゼレンスキー大統領としてはこうした懸念を払拭する狙いがあります。

一方、ウクライナ国防省は、防空力を強化するため、新たな迎撃型の無人機の量産を開始したと発表しました。

新たな迎撃型の無人機は国産技術を基に開発されたもので、電波妨害を受けても機能するほか、夜間や低い高度でも迎撃が可能だとしています。

すでに国内の3社が生産を始めていて、さらに11社が準備を進めているということで、無人機同士の空中戦が本格化しそうです。