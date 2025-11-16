「西川史礁が見つかった！！」侍ジャパンの“新星”が世界に示した2安打 青学大コンビが揃って躍動
西川史礁は2点適時打を放ってアピールした(C)産経新聞社
野球日本代表「侍ジャパン」は11月16日、東京ドームで「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第2戦に臨む。
前日の第1戦は11−4で大勝し、若い力も躍動した。追加招集された22歳の西川史礁（ロッテ）が、4回に同点となる2点適時打を含む2安打2打点と活躍した。
【動画】西川史礁が攻守に躍動！開幕戦で魅せたプロ初補殺＆プロ初安打、初打点を見る
西川は「どの投手に対してもセンターから右方向を意識して、打とうと思っていた。ヒットが出て、松田コーチから、もう2本、もう3本打ってと言われて、気持ちが楽になった。結果につながって良かった」と振り返った。
井端弘和監督も「初対戦であのスイングができるのは素晴らしい」と、若武者を絶賛。来年3月のWBCのメンバー入りへも大きくアピールした。
SNS上のファンも「俺の西川史礁ってほんと最高なんですよ」「あーあかん！ 西川史礁が見つかった！！」「史礁攻守に爪痕残しまくったね！」「今日も走攻守での躍動に期待しています！」と、西川の活躍を称える声であふれていた。
西川と同じ青学大で“同級生”であり、共に2024年ドラフト1位の佐々木泰（広島）も、5回に左前2点適時打を放って存在感を示した。
「すごい最初緊張したんですけど、チームが波に乗ってたので、ここだと思って、自分もそこに入ってしっかり初球から振りにいくことができたので良かった」
22歳は積極的に攻め「初球から振りにいけたら自分の良さが出てくると思う。そこは変えずにいこうと思った」と述べ、「まだ史礁の方が打っているので、明日（16日）しっかり巻き返せたらいい」と、同級生であり良きライバルに負けない活躍を誓った。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]