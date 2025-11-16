「西川史礁が見つかった！！」侍ジャパンの“新星”が世界に示した2安打　青学大コンビが揃って躍動

西川史礁は2点適時打を放ってアピールした(C)産経新聞社

野球日本代表「侍ジャパン」は11月16日、東京ドームで「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第2戦に臨む。

前日の第1戦は11−4で大勝し、若い力も躍動した。追加招集された22歳の西川史礁（ロッテ）が、4回に同点となる2点適時打を含む2安打2打点と活躍した。

【動画】西川史礁が攻守に躍動！開幕戦で魅せたプロ初補殺＆プロ初安打、初打点を見る

西川は「どの投手に対してもセンターから右方向を意識して、打とうと思っていた。ヒットが出て、松田コーチから、もう2本、もう3本打ってと言われて、気持ちが楽になった。結果につながって良かった」と振り返った。

井端弘和監督も「初対戦であのスイングができるのは素晴らしい」と、若武者を絶賛。来年3月のWBCのメンバー入りへも大きくアピールした。

SNS上のファンも「俺の西川史礁ってほんと最高なんですよ」「あーあかん！ 西川史礁が見つかった！！」「史礁攻守に爪痕残しまくったね！」「今日も走攻守での躍動に期待しています！」と、西川の活躍を称える声であふれていた。