元モーニング娘。小川麻琴38歳、留学生活を開始 赤髪の近影、海外ビーチから報告
元モーニング娘。の小川麻琴（38）が16日、自身のインスタグラムを更新し、海外留学したことを明らかにした。
【写真】元モー娘。小川麻琴が留学、海外ビーチから報告
異国のビーチショットとともに「昨日、無事に留学先の国へ到着しましたぁ」「めちゃくちゃ天気もよく初日からただただ最高ー」と報告。ハッシュタグで「#留学生活」「#スタート」と添えた。
赤髪の自撮りで、晴れやかにVサインを決めている。
小川は今月、個人YouTube「まこっちゃんねる。」を開設して「実は私、秋にですね、海外の方に留学を考えていまして」と語り、Vlogを始めると伝えていた。
【写真】元モー娘。小川麻琴が留学、海外ビーチから報告
異国のビーチショットとともに「昨日、無事に留学先の国へ到着しましたぁ」「めちゃくちゃ天気もよく初日からただただ最高ー」と報告。ハッシュタグで「#留学生活」「#スタート」と添えた。
赤髪の自撮りで、晴れやかにVサインを決めている。
小川は今月、個人YouTube「まこっちゃんねる。」を開設して「実は私、秋にですね、海外の方に留学を考えていまして」と語り、Vlogを始めると伝えていた。