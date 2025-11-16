シンガー・ソングライター長渕剛（69）が16日、インスタグラムを更新。前日の公演中止の理由を明かして、謝罪した。

長渕は「昨日体調壊した。脱水とめまいだ。起きれず立てず救急外来で処置してもらった」と説明。そして「名古屋のみんな！！ ほんとに申し訳ないです。悔しくて仕方がない。いろんな想いでみんなチケットを握りしめこの日を待っていてくれただろうに。残念な想いをさせてしまい心から申し訳なく想いでいっぱいだ」と謝罪。「医療班の懸命な処置もあり今日は大丈夫だ！！！」と報告した。

続けて「昨日きてくれた人たちには、今日の振り変えと最終日横浜Kアリーナの振り変えにしてくれたんだね。でも来れない人もいるんだろうなあ、、、スケジュール合わせたらリベンジするから来て欲しい」と伝えた。「まずはこれからポートメッセ名古屋へ向かう！！ みんなに心配と迷惑をかけた分MAXでぶちかます！！」（原文まま）と思いをつづり、「17:30ポートメッセ名古屋、とんでもないステージをやるから。みんなで歌い叫び拳を挙げよう！！」と呼びかけた。

続く更新では、会場内で撮影された動画で「皆さんこんにちは、長渕剛です。昨日、名古屋、体調不良でダメだった。本当にごめんなさい」と両手を合わせ、頭を下げて謝罪した。

そして、「で、今日は復活したんで、昨日来れなかった11月15日ポートメッセなごや来れなかった人チケットを、今日持ってくればここに振り替えてくれます。それともう1つ、もしも今日ね、難儀な思いで今日来てくれたら今からやるリハーサル16時くらいからやろうと思うのでそこに皆さん招待します！ いい？ それでごめんなさいね。ええと、もう1つはね11月28日のKアリーナ横浜ですが、そこも昨日、15日にポートメッセ来れなかった人たちがチケットを持ってくれば、これもリハーサルを観れるようにしました！」と伝えた。

そして「今日はまずはポートメッセなごや最高の夜にしましょう。よろしくお願いします」と呼びかけた。