【京都7R】C.デムーロ騎乗 ゴールデンクラウドが人気に応える

11月16日、京都競馬場で行われた7R・3歳上2勝クラス（ダ1800m）は、C.デムーロ騎乗の1番人気、ゴールデンクラウド（牡3・栗東・小林真也）が勝利した。3/4馬身差の2着にポッドフォルク（牡3・栗東・西園正都）、3着にメイショウカシワデ（牡4・栗東・角田晃一）が入った。勝ちタイムは1:50.8（良）。

2番人気で川田将雅騎乗、ユウトザユウト（牡3・栗東・小崎憲）は、5着敗退。

単勝1.8倍の支持

C.デムーロ騎乗の1番人気、ゴールデンクラウドが断然の支持に応えた。道中はロスなくインの4、5番手付近で流れに乗ると、勝負どころまで終始経済コースを通って直線へ。直線の入口からあっさりと外へ持ち出し、ゴール前で逃げ馬をきっちり捕らえた。

ゴールデンクラウド 8戦3勝

（牡3・栗東・小林真也）

父：Cloud Computing

母：Seoul Gold

母父：Medaglia d’Oro

馬主：シルクレーシング

生産者：Todd Sheehan & Burton Johnson