¡¡11·î16Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿5R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç2000m¡Ë¤Ï¡¢ËÌÂ¼Í§°ìµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦¾åÂ¼ÍÎ¹Ô¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£3ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥í¥ó¥°¥È¡¼¥ë¥µ¥ê¡¼¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦Ê¡±ÊÍ´°ì¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥¸¥å¥ó¥×¥ê¥á¡¼¥í¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦Í§Æ»¹¯É×¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï2:01.9¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡Ú¿·ÇÏ/µþÅÔ4R¡Û¥³¥Ñ¥Î¥¥Ã¥¥ó¥°È¾Äï¡¢¥á¥ë¥«¥ó¥È¥¥¡¼¥ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼VJRA¤Ç¤Ï»º¶ð2¾¡ÌÜ
¡¡ËÌÂ¼Í§°ìµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤¬´ò¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼V¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤Ï½ÐÃÙ¤ì¤Æ¸åÊý¤«¤é¡£¸þ¤³¤¦ÀµÌÌ¤Ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï°ìµ¤¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ3ÈÖ¼êÉÕ¶á¤Ç¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ø¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼ê±þ¤¨¤ò»Ä¤·¤ÆÄ¾Àþ¤ò¤à¤«¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ´¤±½Ð¤·¤Æ3ÇÏ¿Èº¹¤Î´°¾¡¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÎÏ¤¬1Ëç¾å¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡1Àï1¾¡
¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦¾åÂ¼ÍÎ¹Ô¡Ë
Éã¡§¥¥»¥
Êì¡§¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¤¥¹
ÊìÉã¡§¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥«¥Õ¥§
ÇÏ¼ç¡§ÀÐÀîÃ£³¨
À¸»º¼Ô¡§²¼²ÏÊÕËÒ¾ì