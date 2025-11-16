「仮面ライダーゼッツ」スーツアクター、退院を報告 撮影中に落下で頭蓋骨骨折していた
【モデルプレス＝2025/11/16】スーツアクターの鍜治洸太朗が16日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜午前9時〜）の撮影現場で負傷していたことが明らかとなっていたが、退院したことを報告した。
【写真】頭蓋骨骨折のスーツアクター、退院報告で写真公開
鍜治は、「無事に退院出来ました！復帰にはまだかかるけどおいらは元気です！」と報告し、同作に出演している日野友輔との写真を公開。「心配してくれた皆さん本当にありがとうございます。すごくパワーもらいまいたー！！！！（原文ママ）」と感謝を綴っていた。
東映は6日、「2025年11月6日午前8時頃、当社が製作しております特撮番組『仮面ライダーゼッツ』のアクションシーンの撮影において、出演するスーツアクター鍜治洸太朗さんが、吊られた状態から壁を蹴る等の演技リハーサルを行う中、高さ2メートルから落下し、負傷いたしました」と撮影中に鍜治が負傷したことを報告。「医療機関にて検査の結果、頭蓋骨骨折等と診断され、現在入院加療を行っております。（2週間程度の入院見込み）」と伝え、「当該撮影は直ちに中断し、当社は担当スタッフおよび関係会社とともに、事故発生時の状況把握とさらなる原因究明を進めております。また併せて、安全管理体制および撮影手順全般の再点検を実施し、再発防止に向けた対策を講じてまいります」と伝えていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】頭蓋骨骨折のスーツアクター、退院報告で写真公開
◆「仮面ライダーゼッツ」スーツアクターが退院
鍜治は、「無事に退院出来ました！復帰にはまだかかるけどおいらは元気です！」と報告し、同作に出演している日野友輔との写真を公開。「心配してくれた皆さん本当にありがとうございます。すごくパワーもらいまいたー！！！！（原文ママ）」と感謝を綴っていた。
◆「仮面ライダーゼッツ」スーツアクターが頭蓋骨骨折等の負傷
東映は6日、「2025年11月6日午前8時頃、当社が製作しております特撮番組『仮面ライダーゼッツ』のアクションシーンの撮影において、出演するスーツアクター鍜治洸太朗さんが、吊られた状態から壁を蹴る等の演技リハーサルを行う中、高さ2メートルから落下し、負傷いたしました」と撮影中に鍜治が負傷したことを報告。「医療機関にて検査の結果、頭蓋骨骨折等と診断され、現在入院加療を行っております。（2週間程度の入院見込み）」と伝え、「当該撮影は直ちに中断し、当社は担当スタッフおよび関係会社とともに、事故発生時の状況把握とさらなる原因究明を進めております。また併せて、安全管理体制および撮影手順全般の再点検を実施し、再発防止に向けた対策を講じてまいります」と伝えていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】