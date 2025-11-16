【ホテルニューオータニ】“愛”がテーマ♡2026年バレンタインスイーツ登場！

ホテルニューオータニ（東京）のパン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」では、2026年2月1日（日）より、バレンタイン限定スイーツを販売。ご予約は2025年12月26日（金）からスタートします。今年のテーマは“たくさんの愛”。「ピエール・エルメ・パリ」とのコラボBOXや、“自分へのご褒美”にぴったりなショートケーキまで、多彩なスイーツが勢ぞろいです。

あまおう香る♡愛が伝わるハートのパイ



パルミエ（あまおう）

バレンタイン限定スイーツの中でも注目は、『パルミエ（あまおう）』（\1,620）。

あまおうシュガーを練り込んだクロワッサン生地をハート型に焼き上げ、特製チョコレートでデコレーション。

香ばしいパイと甘酸っぱい苺のバランスが絶妙で、見た目もキュート♡「ありがとう」の気持ちを込めて贈りたい、とっておきのギフトスイーツです。

不二家の冬限定「チョコまみれ」が真っ白に♡雪国気分を楽しむ新作スイーツ登場

ピエール・エルメとのコラボBOXが登場



SATSUKI CHOCOLATE

『SATSUKI CHOCOLATE』（\3,672）は、「ピエール・エルメ・パリ」との夢のコラボレーション。

濃厚カラメルやあまおう、抹茶の3種に加え、「アンフィニマン ヴァニーユ」「エルザ」といった人気フレーバーが一箱で味わえる贅沢仕様。

1粒ごとに個性が際立つ、まさに大人のチョコレートBOX。特別なギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりです。

シェアして楽しむ♡限定スイーツBOXとホテル限定ケーキ



スイーツBOX

家族や友人と一緒に楽しむなら『スイーツBOX』（\8,100）を。

人気の「スーパーメロンショートケーキ」や「東京スーパーチーズケーキ」など9種のスイーツが可愛らしいサイズで詰まった夢のBOXです。

クール アンヴィ Coeur Envie

また、ホテルニューオータニ（東京）店限定の『クール アンヴィ Coeur Envie』（\4,644）は、ベリーとスミレの香りがふんわり広がる華やかな一品。

カシスやバニラクリーム、イチゴを贅沢に重ねたケーキは、大切な人との時間を彩ります。

自分へのご褒美に♡“究極のショートケーキ”



エクストラスーパーダブルショートケーキ

頑張った自分へのご褒美には、『エクストラスーパーダブルショートケーキ』（\5,616）を。

マスクメロンとあまおう、2種のフルーツを贅沢に使用し、九州大牟田産の生クリームでふんわり仕上げた逸品。

トッピングのエルダーフラワー葛が甘さを上品に引き立てます。素材から製法までこだわり抜いた“ダブルでおいしい”ショートケーキで、幸せなひとときを。

“愛”を贈る、特別なホテルスイーツでバレンタインを♡



「パティスリーSATSUKI」のバレンタインスイーツは、味わいも見た目も心を満たす特別な一品ばかり。大切な人へ、友人へ、そして自分自身へ。“愛”の形はさまざまでも、贈る気持ちはひとつ。

この冬は、ホテルニューオータニ（東京）の上質なスイーツで、心に残るバレンタインを過ごしてみてはいかがでしょう。ぜひお楽しみください。