元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が16日、フジテレビ系「日曜報道 THE PRIME」（日曜前7・30）に生出演し、台湾有事を巡る高市早苗首相の質疑応答で、答弁を引き出した質問者に賛辞を送った。

高市首相は7日の衆院予算委員会で「台湾有事は存立危機事態になり得る」と答弁した。存立危機事態の認識は、集団的自衛権の行使ができることを意味することから、中国側が猛反発。薛剣・駐大阪総領事は8日、Xで「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟が出来ているのか」と、挑発的な言い回しで高市氏の発言に猛反発した（投稿はその後、削除）。両国間の非難、抗議の応酬もあり、事態はさらにエスカレート。中国外務省は日本への渡航を当面、控えるよう注意喚起した。

中国側を刺激した高市氏の発言について、橋下氏は「法律的には存立危機事態に当たると、僕の立場だったらいくらでも言えますけど、政府の首相が言うのは全く違いますからね」と見解を口に。国のトップによる発言の重さを指摘した。

この発言を答弁で引き出したのが、立憲民主党の岡田克也氏だった。SNS上では岡田氏への非難も投稿されているが、橋下氏は逆に「大金星だと思っています」と評した。

「岡田さんを批判する声をネットの中やいろんなところで見ますけど、高市さんが最後に日本が武力行使をするかどうかを判断する、判断権者ですから。高市さんの性格的なものが、あそこで引き出されて、反省されたので、岡田さんの質問によって反省されたということで、非常に良かったと思いますね」。高市氏は「存立危機事態」発言の3日後、国会であらためてこの問題を問われ、「反省点としては、特定のケースを想定したことについて、この場で明言することは慎もうと思っている」と反省を口にしている。

橋下氏は「高市さんはいち国会議員の時に、靖国参拝とか、村山談話はおかしいとか、河野談話はおかしいとか、一部支持者に向けて凄く強い主張をしていたのに、総理になってことごとくそれを撤回した」と経緯を説明。「この台湾有事を巡っては、一部強硬な支持者向けにちょっと前のめりな発言をしてしまった。僕はそれが武力行使につながると一番恐れていたので、岡田さんが反省という言葉を引き出してくれて、いち国民としてありがたかった」とも述べた。